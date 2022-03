https://tr.sputniknews.com/20220303/antalyada-hortum-cami-minaresini-yikti-ev-ve-seralara-zarar-verdi-1054385750.html

Antalya'da hortum cami minaresini yıktı, ev ve seralara zarar verdi

Antalya'da hortum cami minaresini yıktı, ev ve seralara zarar verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde oluşan hortum nedeniyle caminin minaresi yıkıldı, bazı evler ve seralarda hasar meydana geldi. 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T10:02+0300

2022-03-03T10:02+0300

2022-03-03T10:02+0300

türkiye

serik

antalya

hortum

cami

hasar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054385725_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_4495dea1c4f6d80cfb64b81d988aabf4.jpg

Antalya Serik'te Çandır Mahallesi'nde çıkan hortum Merkez Cami'nin minaresini yıktı. Minarenin üzerine düştüğü cami müezzini Emin Uygun'un evinde hasar oluştu.Ailesiyle evde bulundukları sırada bir uğultu ve ses duyduklarını belirten Uygun, "Evin tavanı indi kalktı. Minarenin göçtüğünü anladım, hemen çocuklarımı alıp evden uzaklaştım. Herhangi bir can kaybı, yaralı yok. Sadece evde hasar meydana geldi. Minare komple indi. Yarısı yerde yarısı evin üzerinde halen tehlike devam ediyor. Ev her an göçebilir" dedi.Serik Belediyesi Meclis Üyesi Ergüven Yılmaz ise saat 22.00 sıralarında şiddetli bir yağmur ve fırtına yaşandığını söyledi.Camiye yakın bir yerde oturduğunu belirten Yılmaz, "Minarenin yıkıldığını duyduk. Dışarıya çıktığımda minare yerinde yoktu. Daha sonra mahallemizi aracımla dolaştım. Bazı evlerin ve seraların yıkıldığını gördüm. Büyük bir afet atlattık. Can kaybı olmaması bizi mutlu etti ama çok hasar var" diye konuştu.Mahalle sakinlerinden Ali İhsan Nacak de "Aşağıdan bir hortum geldi bir anda evi yerle bir etti. Evi daha yeni yaptırmıştık. İçinde oturan yoktu. Ev tamamen harabeye döndü. Seralarda zarar var" ifadelerini kullandı.Sağanak ve fırtınanın da yaşamı olumsuz etkilediği bölgede elektrik kesintisi yaşanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220222/bodrumda-hortum-etkili-oldu-elektrik-telleri-koptu-1054126584.html

türkiye

serik

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

serik, antalya, hortum, cami, hasar