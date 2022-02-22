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Bodrum'da hortum etkili oldu: Elektrik telleri koptu
Bodrum'da hortum etkili oldu: Elektrik telleri koptu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan hortum, elektrik tellerini kopardı, konteynerleri sürükledi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T16:48+0300
2022-02-22T16:48+0300
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bodrum
hortum
elektrik
elektrik santrali
elektrik hattı
kablo
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak başladı. Zaman zaman şiddetini arttıran yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.Yalıkçiftlik Mahallesi'nde ise yağışla birlikte hortum çıktı. Yalı'daki oteller bölgesini vuran hortum, elektrik tellerini kopardı. Hortum bölgedeki 2 konteyneri sürükledi, konteynerlerde hasar meydana geldi. Çevredeki bazı ağaçların dalları kırıldı. Yaklaşık 1 dakika süren hortum, bölgede korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine belediye ve elektrik dağıtım firmasının ekipleri hortum bölgesine sevk edildi.Kopan elektrik kabloları için çalışma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220222/marmariste-saganakta-bazi-is-yerlerini-su-basti-agaclar-devrildi-1054123918.html
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bodrum, hortum, elektrik, elektrik santrali, elektrik hattı, kablo, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü

Bodrum'da hortum etkili oldu: Elektrik telleri koptu

16:48 22.02.2022
© İHABodrum'da hortum etkili oldu: Elektrik telleri koptu
Bodrum'da hortum etkili oldu: Elektrik telleri koptu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© İHA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan hortum, elektrik tellerini kopardı, konteynerleri sürükledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak başladı. Zaman zaman şiddetini arttıran yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yalıkçiftlik Mahallesi'nde ise yağışla birlikte hortum çıktı. Yalı'daki oteller bölgesini vuran hortum, elektrik tellerini kopardı. Hortum bölgedeki 2 konteyneri sürükledi, konteynerlerde hasar meydana geldi. Çevredeki bazı ağaçların dalları kırıldı. Yaklaşık 1 dakika süren hortum, bölgede korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine belediye ve elektrik dağıtım firmasının ekipleri hortum bölgesine sevk edildi.
Kopan elektrik kabloları için çalışma başlatıldı.
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Marmaris'te sağanakta bazı iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi
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