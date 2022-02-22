https://tr.sputniknews.com/20220222/bodrumda-hortum-etkili-oldu-elektrik-telleri-koptu-1054126584.html

Bodrum'da hortum etkili oldu: Elektrik telleri koptu

Bodrum'da hortum etkili oldu: Elektrik telleri koptu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan hortum, elektrik tellerini kopardı, konteynerleri sürükledi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T16:48+0300

2022-02-22T16:48+0300

2022-02-22T16:48+0300

türkiye

bodrum

hortum

elektrik

elektrik santrali

elektrik hattı

kablo

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak başladı. Zaman zaman şiddetini arttıran yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.Yalıkçiftlik Mahallesi'nde ise yağışla birlikte hortum çıktı. Yalı'daki oteller bölgesini vuran hortum, elektrik tellerini kopardı. Hortum bölgedeki 2 konteyneri sürükledi, konteynerlerde hasar meydana geldi. Çevredeki bazı ağaçların dalları kırıldı. Yaklaşık 1 dakika süren hortum, bölgede korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine belediye ve elektrik dağıtım firmasının ekipleri hortum bölgesine sevk edildi.Kopan elektrik kabloları için çalışma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220222/marmariste-saganakta-bazi-is-yerlerini-su-basti-agaclar-devrildi-1054123918.html

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bodrum, hortum, elektrik, elektrik santrali, elektrik hattı, kablo, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü