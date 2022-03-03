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https://tr.sputniknews.com/20220303/bakan-nebati-doviz-kurunu-dusurdugumuz-gibi-enflasyonu-da-dusurecegiz-1054404972.html
Bakan Nebati: Döviz kurunu düşürdüğümüz gibi enflasyonu da düşüreceğiz
Bakan Nebati: Döviz kurunu düşürdüğümüz gibi enflasyonu da düşüreceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Nebati "Döviz kurunu düşürdüğümüz gibi enflasyonu da... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T17:06+0300
2022-03-03T17:06+0300
ekonomi
nureddin nebati
ekonomi
enflasyon
ekonomik kriz
döviz
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Nebati "Döviz kurunu düşürdüğümüz gibi enflasyonu da düşüreceğiz" dedi.Salgın sonrası dönemde küresel ekonomik aktivitedeki toparlanma sürecinde enflasyonun tüm ülkeleri etkilediğine şahit olduklarını ifade eden Bakan Nebati "Ülkemizde de özellikle enerji ve diğer emtia fiyatları kaynaklı baskıların etkili olduğunu ve Şubat ayında yıllık TÜFE’nin yüzde 54,44’e, ÜFE’nin ise yüzde 105,01’e ulaştığını görüyoruz" dedi.Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrıca Türkiye'nin 2023 haziran seçimlerine tek haneli enflasyon ile gireceklerini belirtti.Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle;
https://tr.sputniknews.com/20220303/enag-yillik-enflasyon-yuzde-1238-artti-1054385187.html
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nureddin nebati, ekonomi, enflasyon, ekonomik kriz, döviz

Bakan Nebati: Döviz kurunu düşürdüğümüz gibi enflasyonu da düşüreceğiz

17:06 03.03.2022
© Twitter Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© Twitter
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Nebati "Döviz kurunu düşürdüğümüz gibi enflasyonu da düşüreceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Nebati "Döviz kurunu düşürdüğümüz gibi enflasyonu da düşüreceğiz" dedi.
Salgın sonrası dönemde küresel ekonomik aktivitedeki toparlanma sürecinde enflasyonun tüm ülkeleri etkilediğine şahit olduklarını ifade eden Bakan Nebati "Ülkemizde de özellikle enerji ve diğer emtia fiyatları kaynaklı baskıların etkili olduğunu ve Şubat ayında yıllık TÜFE’nin yüzde 54,44’e, ÜFE’nin ise yüzde 105,01’e ulaştığını görüyoruz" dedi.
Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrıca Türkiye'nin 2023 haziran seçimlerine tek haneli enflasyon ile gireceklerini belirtti.
Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle;
"Salgın sonrası dönemde küresel ekonomik aktivitedeki toparlanma neticesinde enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde etkili olduğuna birlikte şahit oluyoruz. Bu süreçte ülkemizde de özellikle enerji ve diğer emtia fiyatları kaynaklı baskıların etkili olduğunu ve Şubat ayında yıllık TÜFE’nin yüzde 54,44’e, ÜFE’nin ise yüzde 105,01’e ulaştığını görüyoruz. Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ettiğimizi yakın zamanda gıda ürünlerinde ve elektrikte yaptığımız KDV indirimleri ile gösterdik. Ayrıca, diğer Bakanlıklarımız ile iş birliği içerisinde fahiş fiyat uygulayan işletmelerin denetlenmesine ve gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Önümüzdeki dönemde mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Enflasyon karşısında yaşadığımız zorluklarda takılı kalıp hadiseyi sonsuza dek sürecek gibi görmek, bizim bakış açımızda yer almamaktadır. Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz. 2023 Haziran seçimlerine de tek haneli bir enflasyon rakamı ile gireceğiz. Unutmayalım ki gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır."
Enflasyon- alışveriş- market - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
EKONOMİ
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 123.8 arttı
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