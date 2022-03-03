Türkiye
SON DAKİKA | Giyim firması Mango, Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220303/bankacilik-sektorunun-takipteki-alacaklari-161-milyar-979-milyon-liraya-yukseldi-1054402503.html
Bankacılık sektörünün takipteki alacakları 161 milyar 979 milyon liraya yükseldi
Bankacılık sektörünün takipteki alacakları 161 milyar 979 milyon liraya yükseldi
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 107 milyar 523 milyon lira artarak 5 trilyon 180 milyar 715 milyon liraya çıktı. Sektörün takipteki alacakları... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T15:56+0300
2022-03-03T15:56+0300
ekonomi
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
banka
banka hesabı
lira
artış
borç
takip
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0d/1043392367_0:0:3277:1844_1920x0_80_0_0_7d0f2be11eddef3d5cf14f531c774f5c.jpg
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 25 Şubat itibarıyla 107 milyar 523 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 73 milyar 192 milyon liradan 5 trilyon 180 milyar 715 milyon liraya yükseldi.Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 137 milyar 489 milyon lira arttı . Söz konusu haftada yüzde 2.5 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 651 milyar 719 milyon lira oldu.Tüketici kredileri tutarı 784 milyar liraya yükseldiVerilere göre, tüketici kredileri tutarı, 25 Şubat itibarıyla 6 milyar 502 milyon lira artışla 784 milyar 116 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 304 milyar 78 milyon lirası konut, 12 milyar 635 milyon lirası taşıt ve 467 milyar 404 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 45 milyon lira artarak 710 milyar 542 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2.5 artarak 218 milyar 525 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 88 milyar 391 milyon lirası taksitli, 130 milyar 133 milyon lirası taksitsiz oldu.Yasal öz kaynaklar 1 triyon lirayı aştıBDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre 137 milyon lira artarak 161 milyar 979 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 129 milyar 249 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 24 milyar 273 milyon lira artarak 1 trilyon 5 milyar 272 milyon lira oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220302/tasit-kredilerinde-vade-sayisi-artirildi-piyasada-hareketlilik-basladi-1054368448.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0d/1043392367_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bf43a798479803b3001aa2be3b11911a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), banka, banka hesabı, lira, artış, borç, takip

Bankacılık sektörünün takipteki alacakları 161 milyar 979 milyon liraya yükseldi

15:56 03.03.2022
© REUTERS / MURAD SEZERTürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / MURAD SEZER
Abone olGoogle news
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 107 milyar 523 milyon lira artarak 5 trilyon 180 milyar 715 milyon liraya çıktı. Sektörün takipteki alacakları ise bir önceki haftaya göre 137 milyon lira artarak 161 milyar 979 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 25 Şubat itibarıyla 107 milyar 523 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 73 milyar 192 milyon liradan 5 trilyon 180 milyar 715 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 137 milyar 489 milyon lira arttı . Söz konusu haftada yüzde 2.5 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 651 milyar 719 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 784 milyar liraya yükseldi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 25 Şubat itibarıyla 6 milyar 502 milyon lira artışla 784 milyar 116 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 304 milyar 78 milyon lirası konut, 12 milyar 635 milyon lirası taşıt ve 467 milyar 404 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 45 milyon lira artarak 710 milyar 542 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2.5 artarak 218 milyar 525 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 88 milyar 391 milyon lirası taksitli, 130 milyar 133 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar 1 triyon lirayı aştı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre 137 milyon lira artarak 161 milyar 979 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 129 milyar 249 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 24 milyar 273 milyon lira artarak 1 trilyon 5 milyar 272 milyon lira oldu.
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
EKONOMİ
Taşıt kredilerinde vade sayısı artırıldı: Otomobil piyasasında hareketlilik başladı
Dün, 14:19
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала