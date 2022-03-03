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https://tr.sputniknews.com/20220303/benzine-053-motorine-153-tl-zam--1054406003.html
Benzine 53 kuruş, motorine 1.33 lira zam
Benzine 53 kuruş, motorine 1.33 lira zam
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 53 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 33 kuruş zam geldi. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T17:26+0300
2022-03-03T17:40+0300
ekonomi
benzin
motorin
zam
fiyat
petrol
akaryakıt
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 17.55 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18.08 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 17.46 liradan 17.99 liraya, İzmir'de 17.58 liradan 18.11 liraya çıkacak.Ayrıca, Ankara'da ortalama 17.68 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19.01 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17.60 liradan 18.93 liraya, İzmir'de 17.69 liradan 19.02 liraya çıkacak.Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220303/benzin-ve-motorine-yine-zam-geliyor-1054401077.html
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benzin, motorin, zam, fiyat, petrol, akaryakıt

Benzine 53 kuruş, motorine 1.33 lira zam

17:26 03.03.2022 (güncellendi: 17:40 03.03.2022)
© REUTERSBenzi-motorin
Benzi-motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© REUTERS
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Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 53 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 33 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 17.55 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18.08 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 17.46 liradan 17.99 liraya, İzmir'de 17.58 liradan 18.11 liraya çıkacak.
Ayrıca, Ankara'da ortalama 17.68 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19.01 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17.60 liradan 18.93 liraya, İzmir'de 17.69 liradan 19.02 liraya çıkacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Benzin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
EKONOMİ
Benzin ve motorine yine zam geliyor
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