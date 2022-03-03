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Bilim Kurulu Üyesi Prof. İlhan: Hepimiz bireysel sorumluluk gereği maske takmalıyız
Bilim Kurulu Üyesi Prof. İlhan: Hepimiz bireysel sorumluluk gereği maske takmalıyız
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, tedbirlerin hafifletildiği dönemde virüsle mücadelenin anahtarının aşı olduğunu belirterek, "Hepimiz bireysel sorumluluk... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T17:15+0300
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koronavirüs
maske
mustafa necmi ilhan
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İlhan, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaların hafifletilmesiyle yeni bir döneme girildiğini, toplumsal tedbirlerin yerini bireysel önlemlerin aldığını belirtti.Bu dönemde sosyal hayatın daha rahat olacağının, aşılanmanın daha da önem kazanacağının altını çizen İlhan, "Yeni dönemde Kovid-19 salgınıyla mücadelenin anahtarı yine aşı olacak. Bu süreçte özellikle hatırlatma dozu olmayan 65 yaş üstündekilerin hatırlatma dozlarını ve hiç aşı olmamış vatandaşlarımızın da bir an evvel aşılarını olmaları her şeyin başı." dedi.İlhan, maske takma zorunluluğunun açık alanlarda kaldırıldığına, kapalı ortamlarda ise sosyal mesafe ve havalandırmaya göre uygulanacağına işaret ederek, şöyle devam etti:"Kapalı alanlarda sosyal mesafeye uyum oldukça önem taşıyacak. Örneğin, hastane veya aile sağlığı merkezine tedaviye gittiğinizde doktor muayenesi sırasında sosyal mesafe uygulanamayacağından maske takılması gerekecek. Toplu taşıma araçlarında yan yana oturulduğunda yeterli mesafe olmadığından kişilerin maske takması gerekecek. Yine uçağa binildiğinde yanınızda başka kişiler oturduğu için maske takılması gerekecek. Kalabalık ortamlarda da kişiler arasındaki mesafe korunamayacağından maske takılması uygun olacaktır. Yani maskenin kullanılmasında mesafe kavramı yeni dönemin anahtarı olacak."Maske kuralı gevşetilse de vatandaşların dışarıya çıkarken mutlaka yanlarında maske bulundurmaları gerektiğini vurgulayan İlhan, "Kovid-19 sebebiyle 65 yaş üzerindekiler, kronik hastalığı olanlar, özellikle 70'li yaşları üst sınırındakiler daha çok vefat ediyorlar. Bu nedenle özellikle 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan birinin yanına gideceksek hem bizim hem de onların maskelerini takmaları gerekecek." diye konuştu.Prof. Dr. İlhan, Kovid-19'un Omicron varyantının hastalık yapma etkisinin düşük ama bulaşıcılığının yüksek olduğunu ve hala yayılmayı sürdürdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:"Kovid-19 tüm dünyada dolaşıma devam ediyor, hayatımızdan çıkmış değil. Bu yüzden virüse karşı önlemler devam ediyor. Hepimiz bireysel sorumluluk gereği virüsün dolaşımını engellemek ve hastalıktan korunmak için en başta aşı olmamız gerektiğini, kalabalık ve mesafeye uyulmayan yerlerde virüsün bulaşmasını engellemek için maske takmamız gerektiğini unutmamalıyız."
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maske, mustafa necmi ilhan

Bilim Kurulu Üyesi Prof. İlhan: Hepimiz bireysel sorumluluk gereği maske takmalıyız

17:15 03.03.2022
© AASokaklarda maske ve mesafe
Sokaklarda maske ve mesafe - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© AA
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, tedbirlerin hafifletildiği dönemde virüsle mücadelenin anahtarının aşı olduğunu belirterek, "Hepimiz bireysel sorumluluk gereği, hastalıktan korunmak için en başta aşı olmamız gerektiğini, mesafeye uyulmayan yerlerde virüsün bulaşmasını engellemek için maske takmamız gerektiğini unutmamalıyız" dedi.
İlhan, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaların hafifletilmesiyle yeni bir döneme girildiğini, toplumsal tedbirlerin yerini bireysel önlemlerin aldığını belirtti.
Bu dönemde sosyal hayatın daha rahat olacağının, aşılanmanın daha da önem kazanacağının altını çizen İlhan, "Yeni dönemde Kovid-19 salgınıyla mücadelenin anahtarı yine aşı olacak. Bu süreçte özellikle hatırlatma dozu olmayan 65 yaş üstündekilerin hatırlatma dozlarını ve hiç aşı olmamış vatandaşlarımızın da bir an evvel aşılarını olmaları her şeyin başı." dedi.
İlhan, maske takma zorunluluğunun açık alanlarda kaldırıldığına, kapalı ortamlarda ise sosyal mesafe ve havalandırmaya göre uygulanacağına işaret ederek, şöyle devam etti:
"Kapalı alanlarda sosyal mesafeye uyum oldukça önem taşıyacak. Örneğin, hastane veya aile sağlığı merkezine tedaviye gittiğinizde doktor muayenesi sırasında sosyal mesafe uygulanamayacağından maske takılması gerekecek. Toplu taşıma araçlarında yan yana oturulduğunda yeterli mesafe olmadığından kişilerin maske takması gerekecek. Yine uçağa binildiğinde yanınızda başka kişiler oturduğu için maske takılması gerekecek. Kalabalık ortamlarda da kişiler arasındaki mesafe korunamayacağından maske takılması uygun olacaktır. Yani maskenin kullanılmasında mesafe kavramı yeni dönemin anahtarı olacak."
Maske kuralı gevşetilse de vatandaşların dışarıya çıkarken mutlaka yanlarında maske bulundurmaları gerektiğini vurgulayan İlhan, "Kovid-19 sebebiyle 65 yaş üzerindekiler, kronik hastalığı olanlar, özellikle 70'li yaşları üst sınırındakiler daha çok vefat ediyorlar. Bu nedenle özellikle 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan birinin yanına gideceksek hem bizim hem de onların maskelerini takmaları gerekecek." diye konuştu.
Prof. Dr. İlhan, Kovid-19'un Omicron varyantının hastalık yapma etkisinin düşük ama bulaşıcılığının yüksek olduğunu ve hala yayılmayı sürdürdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Kovid-19 tüm dünyada dolaşıma devam ediyor, hayatımızdan çıkmış değil. Bu yüzden virüse karşı önlemler devam ediyor. Hepimiz bireysel sorumluluk gereği virüsün dolaşımını engellemek ve hastalıktan korunmak için en başta aşı olmamız gerektiğini, kalabalık ve mesafeye uyulmayan yerlerde virüsün bulaşmasını engellemek için maske takmamız gerektiğini unutmamalıyız."
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