Türkiye
SON DAKİKA | Giyim firması Mango, Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220303/iranin-yenilik-ve-teknoloji-evi-istanbulda-acildi-1054399490.html
İran’ın Yenilik ve Teknoloji Evi İstanbul'da açıldı
İran’ın Yenilik ve Teknoloji Evi İstanbul'da açıldı
2020’nin başında etkinlik düzenleyen İran ve Türkiye'ye bağlı girişimcilik, teknoloji ile bilim ekosistemleri, yeni işbirlikleri için ikinci kez buluştu... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T14:51+0300
2022-03-03T14:51+0300
türkiye
iran
türkiye
dünya
istanbul
teknoloji
yazılım
yenilik
girişimcilik
forum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054399218_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_747feab85cb11a50265a46f8650797bf.jpg
İran ile Türkiye’nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemleri, 1 Mart günü İstanbul’da düzenlenen B2B iş forumunda bir araya geldi.Gerçekleştirilen etkinlikte İran Yenilik ve Teknoloji Evi (IHIT), İran ile Türkiye arasındaki teknoloji ticaretini geliştirmek amacıyla 50 bilgi tabanlı şirketten oluşan İran Teknoloji Ticaret Kurulu'nun görevlendirilmesiyle aynı anda açıldı. İstanbul’daki merkez, Çin, Rusya, Suriye ve Kenya'daki IHIT'lerden sonra açılan beşinci Yenilik ve Teknoloji Evi oldu.İki ülkenin yapay zeka, girişim hızlandırma, iletişim, nesnelerin interneti, medikal, yazılım, risk sermayesi, çevre, mühendislik hizmetleri ve nanoteknoloji gibi iş alanlarında çözümler geliştiren şirketlerinin yanı sıra İran hükümetinin üst düzey yetkilileri de organizasyonda yerini aldı.Sıra Irak ve Ermenistan'daEtkinlikte konuşan İran Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehdi Ghalenovi merkezin amacını, ‘İran şirketleri tarafından üretilen ‘bilgi’ tabanlı ürünlerin ihracatına yardımcı olmak ve uluslararası pazarlarda firmaların birbirine bağlanmasını sağlamak’ şeklinde nitelendirdi. Ghalenovi, İran'da yaklaşık 6 bin 500 bilgi tabanlı, 1500 de yenilikçi şirketin bulunduğuna dikkat çekerek, IHIT’nin Türkiye'den sonra Irak ve Ermenistan'da da ofisler kuracağını açıkladı.‘Bilgi tabanlı ürünlerin Türkiye’ye getirilmesi kolaylaşacak’İran'ın İstanbul Başkonsolosu Javad Maboudi Far, Yenilik ve Teknoloji Evi'nin açılışının ardından, bilgiye dayalı İran ürünlerini Türkiye'ye getirmenin kolaylaşabileceğine vurgu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220228/insider-yazilim-alanindaki-ilk-turcorn-oldu-1054305839.html
türkiye
iran
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054399218_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_00421fc6e2d1d098fa48afd2eca4f27e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, türkiye, dünya, istanbul, teknoloji, yazılım, yenilik, girişimcilik, forum, iran'ın istanbul başkonsolosu javad maboudi far, b2b, iran yenilik ve teknoloji evi (ihit), veri, data, bilişim, bigdata

İran’ın Yenilik ve Teknoloji Evi İstanbul'da açıldı

14:51 03.03.2022
© Fotoğraf : IHITİran’ın Yenilik ve Teknoloji Evi İstanbul'da açıldı
İran’ın Yenilik ve Teknoloji Evi İstanbul'da açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© Fotoğraf : IHIT
Abone olGoogle news
2020’nin başında etkinlik düzenleyen İran ve Türkiye'ye bağlı girişimcilik, teknoloji ile bilim ekosistemleri, yeni işbirlikleri için ikinci kez buluştu. Düzenlenen etkinlik kapsamında İran Yenilik ve Teknoloji Evi'nin (IHIT) açılışı da gerçekleştirildi.
İran ile Türkiye’nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemleri, 1 Mart günü İstanbul’da düzenlenen B2B iş forumunda bir araya geldi.
Gerçekleştirilen etkinlikte İran Yenilik ve Teknoloji Evi (IHIT), İran ile Türkiye arasındaki teknoloji ticaretini geliştirmek amacıyla 50 bilgi tabanlı şirketten oluşan İran Teknoloji Ticaret Kurulu'nun görevlendirilmesiyle aynı anda açıldı. İstanbul’daki merkez, Çin, Rusya, Suriye ve Kenya'daki IHIT'lerden sonra açılan beşinci Yenilik ve Teknoloji Evi oldu.
İki ülkenin yapay zeka, girişim hızlandırma, iletişim, nesnelerin interneti, medikal, yazılım, risk sermayesi, çevre, mühendislik hizmetleri ve nanoteknoloji gibi iş alanlarında çözümler geliştiren şirketlerinin yanı sıra İran hükümetinin üst düzey yetkilileri de organizasyonda yerini aldı.

Sıra Irak ve Ermenistan'da

Etkinlikte konuşan İran Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehdi Ghalenovi merkezin amacını, ‘İran şirketleri tarafından üretilen ‘bilgi’ tabanlı ürünlerin ihracatına yardımcı olmak ve uluslararası pazarlarda firmaların birbirine bağlanmasını sağlamak’ şeklinde nitelendirdi. Ghalenovi, İran'da yaklaşık 6 bin 500 bilgi tabanlı, 1500 de yenilikçi şirketin bulunduğuna dikkat çekerek, IHIT’nin Türkiye'den sonra Irak ve Ermenistan'da da ofisler kuracağını açıkladı.

‘Bilgi tabanlı ürünlerin Türkiye’ye getirilmesi kolaylaşacak’

İran'ın İstanbul Başkonsolosu Javad Maboudi Far, Yenilik ve Teknoloji Evi'nin açılışının ardından, bilgiye dayalı İran ürünlerini Türkiye'ye getirmenin kolaylaşabileceğine vurgu yaptı.
© Fotoğraf : IHIT
İran’ın Yenilik ve Teknoloji Evi İstanbul'da açıldı - Sputnik Türkiye
1/6
© Fotoğraf : IHIT
© Fotoğraf : IHIT
İran’ın Yenilik ve Teknoloji Evi İstanbul'da açıldı - Sputnik Türkiye
2/6
© Fotoğraf : IHIT
© Fotoğraf : IHIT
İran’ın Yenilik ve Teknoloji Evi İstanbul'da açıldı - Sputnik Türkiye
3/6
© Fotoğraf : IHIT
© Fotoğraf : IHIT
İran’ın Yenilik ve Teknoloji Evi İstanbul'da açıldı - Sputnik Türkiye
4/6
© Fotoğraf : IHIT
© Fotoğraf : IHIT
İran’ın Yenilik ve Teknoloji Evi İstanbul'da açıldı - Sputnik Türkiye
5/6
© Fotoğraf : IHIT
© Fotoğraf : IHIT
İran’ın Yenilik ve Teknoloji Evi İstanbul'da açıldı - Sputnik Türkiye
6/6
© Fotoğraf : IHIT
1/6
© Fotoğraf : IHIT
2/6
© Fotoğraf : IHIT
3/6
© Fotoğraf : IHIT
4/6
© Fotoğraf : IHIT
5/6
© Fotoğraf : IHIT
6/6
© Fotoğraf : IHIT
Insider, unicorn - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
EKONOMİ
Insider yazılım alanındaki ilk Turcorn oldu
28 Şubat, 17:59
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала