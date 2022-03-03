https://tr.sputniknews.com/20220303/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-subat-ayinda-23-kadin-olduruldu-1054384891.html

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Şubat ayında 23 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Şubat ayında 23 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre, Şubat ayında 23 kadın öldürüldü. 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T09:28+0300

2022-03-03T09:28+0300

2022-03-03T09:28+0300

türkiye

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

kadın cinayetlerini durduracağız platformu

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Şubat ayında 23 kadının öldürüldüğünü açıkladı. Şubat ayında öldürülen 23 kadının 10’u evli olduğu erkek, 4’ü birlikte olduğu erkek, 3’ü akrabası, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si kardeşi, 1’i oğlu ve 1’i de tanıdık biri tarafından öldürüldü.Kadınların 16’sı evinde, 3’ü sokak ortasında, 2’si ıssız yerde, 1’i iş yerinde ve 1’i ise arazide öldürülmüştür. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 70’i evlerinde öldürüldü.Bu ay öldürülen kadınların 10’u ateşli silahlarla, 9’u kesici aletlerle, 1’i boğularak, 1’i çekiçle ve 1’i de demir sopa ile öldürüldü. 1 kadının hangi silah ile öldürüldüğü tespit edilemedi.Öldürülen 23 kadından 11’inin hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemezken, 10’u boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 2 kadın ise ekonomik bahanelerle öldürüldü.Platformdan yapılan açıklamada, "11 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor" denildi.

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