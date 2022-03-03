Melinda'dan Bill Gates'le boşanması sonrası ilk röportaj: Tek bir olay değil, bir birikim sonucu
12:39 03.03.2022 (güncellendi: 13:13 03.03.2022)
Microsoft kurucusundan boşanması sonrası ilk röportajını CBS'e veren Melinda Gates, bu süreçte çok acı çektiğini, çok gözyaşı döktüğünü anlatırken, zaman içinde evliliklerine olan güven ve inancını kaybettiğini belirtti.
Dünyanın en zenginleri listesinin başlarında yer alan Microsoft kurucusu Bill Gates ile Mayıs 2021'de 27 yıllık evliliklerini noktalama kararı açıklayan Melinda French Gates, bunun perde arkasıyla ilgili CBS Morning'e konuştu.
Röportajdan yayımlanan tanıtımda, Melinda French Gates (57), bu kararı belli bir anda belli bir olay yüzünden almadığını belirterek bir birikimin sözkonusu olduğuna işaret etti.
Bill ve Melianda Gates Vakfı'yla küresel aşı çalışmaları gibi hayırsever faaliyetleri devam ettiren eski Microsoft Genel Müdürü'ne, Bill Gates'in 20 yıl önce bir çalışanıyla ilişkiye girdiğini teyit etmesi gibi olaylar soruldu.
Affetmeye inandığını, o sorunları bir ölçüde çözdüklerine inandığını söyleyen Gates, "Belli bir an ya da belli bir şey değildi. Zaman içinde bir nokta geldi ki, bunun artık sağlıklı olmadığını, bizim olana güvenemeyeceğimi fark etmem için yeterli şey oluştu" dedi.
Melinda French Gates tells @GayleKing it’s possible to regain trust in a relationship, “but it’s very hard to get it back in any relationship.”— CBS Mornings (@CBSMornings) March 2, 2022
She opens up about fighting for gender equity — as well as her divorce, in our exclusive interview, Thursday. pic.twitter.com/yV1Xn6Td4z
'Kelimenin tam manasıyla yerlerde süründüm'
Bu zor süreçte çok acı çekip çok ağladığını ifade eden Gates, bunun yanısıra zaman zaman kızgınlık duyduğunu belirtti:
“Günlerce çok gözyaşı döktüm, yani kelimenin tam anlamıyla yerde yattığım ve halının bana yakın olduğu günlerdi. Gerçekten düşünüyordum, 'Bu nasıl olabilir? Nasıl kalkabilirim? Nasıl ilerleyeceğim'."
“You're grieving a loss of something you thought...you had for your lifetime”: In an exclusive interview with @GayleKing, Melinda French Gates opens up about the grieving process after she ended her marriage with Bill Gates.— CBS Mornings (@CBSMornings) March 2, 2022
Watch the full interview tomorrow on #CBSMornings. pic.twitter.com/iDt8u14pu4
'Tünelin ucunda ışığı gördüm'
Kadın hakları savunuculuğuyla da tanınan Gates, "Bu, yas sürecinin bir parçası. Sahip olduğunu ve ömür boyu senin olduğunu sandığın bir şeyi kaybetmenin yasını tutuyorsun" diye devam ederek, artık şifalanma yolculuğunda öbür tarafa geçmeye başladığını dile getirdi.
"Kendimi bu bölümün sayfasını çeviriyor gibi hissediyorum" diyen Gates, "2022 yılındayız ve karşıma nelerin çıkacağı ve yaşamımın nasıl ilerleyeceği konusunda gerçekten heyecanlıyım" duygusunu paylaştı.
Bill Gates'in en zor yılı
Boşanma sürecinde evlilikdışı ilişkileri, tacizciliğiyle ilgili iddiaların yanısıra pedofil seks suçlucu Jeffrey Epstein ile dostluğu mercek altına alınan Bill Gates (66), daha önce boşanma sürecinden söz ederken "2021 hayatımın en tuhaf ve zor yılıydı" demişti. Vakıf faaliyetlerinde eski eşiyle iyi bir yeni çalışma ritmi tutturduklarından söz eden Microsoft kurucusu, "Ama 2021'i büyük bir kişisel üzüntü çekerek geçirdiğimi inkar edemem" vurgusunu yapmıştı.
Bill'in ağustosta tamamlanan boşanma kapsamında 1.8 milyar dolarlık hisse aktardığı Melinda, bu ay yaptığı açıklamada, servetinin büyük kısmını vakfa bağışlama kararından vazgeçtiğini duyurdu.