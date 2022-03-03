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Melinda'dan Bill Gates'le boşanması sonrası ilk röportaj: Tek bir olay değil, bir birikim sonucu
Melinda'dan Bill Gates'le boşanması sonrası ilk röportaj: Tek bir olay değil, bir birikim sonucu
Microsoft kurucusundan boşanması sonrası ilk röportajını CBS'e veren Melinda Gates, bu süreçte çok acı çektiğini, çok gözyaşı döktüğünü anlatırken, zaman... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T12:39+0300
2022-03-03T13:13+0300
yaşam
melinda gates
bill ve melinda gates vakfı
bill gates
cbs
boşanma
evlilik
röportaj
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Dünyanın en zenginleri listesinin başlarında yer alan Microsoft kurucusu Bill Gates ile Mayıs 2021'de 27 yıllık evliliklerini noktalama kararı açıklayan Melinda French Gates, bunun perde arkasıyla ilgili CBS Morning'e konuştu. Röportajdan yayımlanan tanıtımda, Melinda French Gates (57), bu kararı belli bir anda belli bir olay yüzünden almadığını belirterek bir birikimin sözkonusu olduğuna işaret etti. Bill ve Melianda Gates Vakfı'yla küresel aşı çalışmaları gibi hayırsever faaliyetleri devam ettiren eski Microsoft Genel Müdürü'ne, Bill Gates'in 20 yıl önce bir çalışanıyla ilişkiye girdiğini teyit etmesi gibi olaylar soruldu. Affetmeye inandığını, o sorunları bir ölçüde çözdüklerine inandığını söyleyen Gates, "Belli bir an ya da belli bir şey değildi. Zaman içinde bir nokta geldi ki, bunun artık sağlıklı olmadığını, bizim olana güvenemeyeceğimi fark etmem için yeterli şey oluştu" dedi. 'Kelimenin tam manasıyla yerlerde süründüm'Bu zor süreçte çok acı çekip çok ağladığını ifade eden Gates, bunun yanısıra zaman zaman kızgınlık duyduğunu belirtti:“Günlerce çok gözyaşı döktüm, yani kelimenin tam anlamıyla yerde yattığım ve halının bana yakın olduğu günlerdi. Gerçekten düşünüyordum, 'Bu nasıl olabilir? Nasıl kalkabilirim? Nasıl ilerleyeceğim'."'Tünelin ucunda ışığı gördüm'Kadın hakları savunuculuğuyla da tanınan Gates, "Bu, yas sürecinin bir parçası. Sahip olduğunu ve ömür boyu senin olduğunu sandığın bir şeyi kaybetmenin yasını tutuyorsun" diye devam ederek, artık şifalanma yolculuğunda öbür tarafa geçmeye başladığını dile getirdi. "Kendimi bu bölümün sayfasını çeviriyor gibi hissediyorum" diyen Gates, "2022 yılındayız ve karşıma nelerin çıkacağı ve yaşamımın nasıl ilerleyeceği konusunda gerçekten heyecanlıyım" duygusunu paylaştı.Bill Gates'in en zor yılıBoşanma sürecinde evlilikdışı ilişkileri, tacizciliğiyle ilgili iddiaların yanısıra pedofil seks suçlucu Jeffrey Epstein ile dostluğu mercek altına alınan Bill Gates (66), daha önce boşanma sürecinden söz ederken "2021 hayatımın en tuhaf ve zor yılıydı" demişti. Vakıf faaliyetlerinde eski eşiyle iyi bir yeni çalışma ritmi tutturduklarından söz eden Microsoft kurucusu, "Ama 2021'i büyük bir kişisel üzüntü çekerek geçirdiğimi inkar edemem" vurgusunu yapmıştı. Bill'in ağustosta tamamlanan boşanma kapsamında 1.8 milyar dolarlık hisse aktardığı Melinda, bu ay yaptığı açıklamada, servetinin büyük kısmını vakfa bağışlama kararından vazgeçtiğini duyurdu.
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melinda gates, bill ve melinda gates vakfı, bill gates, cbs, boşanma, evlilik, röportaj

Melinda'dan Bill Gates'le boşanması sonrası ilk röportaj: Tek bir olay değil, bir birikim sonucu

12:39 03.03.2022 (güncellendi: 13:13 03.03.2022)
© REUTERSMelinda Gates- Bill Gates
Melinda Gates- Bill Gates - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© REUTERS
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Microsoft kurucusundan boşanması sonrası ilk röportajını CBS'e veren Melinda Gates, bu süreçte çok acı çektiğini, çok gözyaşı döktüğünü anlatırken, zaman içinde evliliklerine olan güven ve inancını kaybettiğini belirtti.
Dünyanın en zenginleri listesinin başlarında yer alan Microsoft kurucusu Bill Gates ile Mayıs 2021'de 27 yıllık evliliklerini noktalama kararı açıklayan Melinda French Gates, bunun perde arkasıyla ilgili CBS Morning'e konuştu.
Röportajdan yayımlanan tanıtımda, Melinda French Gates (57), bu kararı belli bir anda belli bir olay yüzünden almadığını belirterek bir birikimin sözkonusu olduğuna işaret etti.
Bill ve Melianda Gates Vakfı'yla küresel aşı çalışmaları gibi hayırsever faaliyetleri devam ettiren eski Microsoft Genel Müdürü'ne, Bill Gates'in 20 yıl önce bir çalışanıyla ilişkiye girdiğini teyit etmesi gibi olaylar soruldu.
Affetmeye inandığını, o sorunları bir ölçüde çözdüklerine inandığını söyleyen Gates, "Belli bir an ya da belli bir şey değildi. Zaman içinde bir nokta geldi ki, bunun artık sağlıklı olmadığını, bizim olana güvenemeyeceğimi fark etmem için yeterli şey oluştu" dedi.

'Kelimenin tam manasıyla yerlerde süründüm'

Bu zor süreçte çok acı çekip çok ağladığını ifade eden Gates, bunun yanısıra zaman zaman kızgınlık duyduğunu belirtti:
“Günlerce çok gözyaşı döktüm, yani kelimenin tam anlamıyla yerde yattığım ve halının bana yakın olduğu günlerdi. Gerçekten düşünüyordum, 'Bu nasıl olabilir? Nasıl kalkabilirim? Nasıl ilerleyeceğim'."

'Tünelin ucunda ışığı gördüm'

Kadın hakları savunuculuğuyla da tanınan Gates, "Bu, yas sürecinin bir parçası. Sahip olduğunu ve ömür boyu senin olduğunu sandığın bir şeyi kaybetmenin yasını tutuyorsun" diye devam ederek, artık şifalanma yolculuğunda öbür tarafa geçmeye başladığını dile getirdi.
"Kendimi bu bölümün sayfasını çeviriyor gibi hissediyorum" diyen Gates, "2022 yılındayız ve karşıma nelerin çıkacağı ve yaşamımın nasıl ilerleyeceği konusunda gerçekten heyecanlıyım" duygusunu paylaştı.

Bill Gates'in en zor yılı

Boşanma sürecinde evlilikdışı ilişkileri, tacizciliğiyle ilgili iddiaların yanısıra pedofil seks suçlucu Jeffrey Epstein ile dostluğu mercek altına alınan Bill Gates (66), daha önce boşanma sürecinden söz ederken "2021 hayatımın en tuhaf ve zor yılıydı" demişti. Vakıf faaliyetlerinde eski eşiyle iyi bir yeni çalışma ritmi tutturduklarından söz eden Microsoft kurucusu, "Ama 2021'i büyük bir kişisel üzüntü çekerek geçirdiğimi inkar edemem" vurgusunu yapmıştı.
Bill'in ağustosta tamamlanan boşanma kapsamında 1.8 milyar dolarlık hisse aktardığı Melinda, bu ay yaptığı açıklamada, servetinin büyük kısmını vakfa bağışlama kararından vazgeçtiğini duyurdu.
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