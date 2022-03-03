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Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan Sağlık Bakanı Koca'ya: 'Sağlıkçılara sahip çıkın, yeter artık'
Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan Sağlık Bakanı Koca'ya: 'Sağlıkçılara sahip çıkın, yeter artık'
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Arslan Öcal'a saldıran baba ve oğlunun... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
sağlık bakanı
osman müftüoğlu
sağlık çalışanı
doktor
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Müftüoğlu bugün kaleme aldığı yazısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi. "Sağlık Bakanım, sağlıkçılara sahip çıkın" diyen Prof. Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220224/tutukludan-doktora-saldiri-sendika-hekimlerin-can-guvenligi-saglanana-kadar-gorevden-cekildi-1054210042.html
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sağlık bakanı, osman müftüoğlu, sağlık çalışanı, doktor, hemşire

Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan Sağlık Bakanı Koca'ya: 'Sağlıkçılara sahip çıkın, yeter artık'

09:20 03.03.2022 (güncellendi: 09:25 03.03.2022)
© Fotoğraf : YouTube/NTVProf. Dr. Osman Müftüoğlu
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© Fotoğraf : YouTube/NTV
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Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Arslan Öcal'a saldıran baba ve oğlunun serbest kaldığını hatırlatarak, "Yeter artık" dedi.
Müftüoğlu bugün kaleme aldığı yazısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi. "Sağlık Bakanım, sağlıkçılara sahip çıkın" diyen Prof. Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Neredeyse 50 yıla yaklaşan meslek hayatının bir bölümünü de yönetici olarak geçirmiş bir hekim olarak gördüğüm manzara şudur: Eğer bu saldırılar bir an önce önlenemezse, eğer caydırıcı tedbirler süratle alınmaz, gerekli yasalar hemen ve acilen devreye sokulmazsa, çok değil iki üç sene sonra muayene olacak doktor, serum takacak hemşire, ambulans hizmeti verecek sağlık görevlisi bulamayabilirsiniz. Özellikle doktorların çoğu artık mesleklerini başka ülkelerde sürdürmek için araştırma ve çaba içindeler. Haberiniz olsun. Sağlık çalışanlarına saldırılar bir an önce durdurulmalıdır. Bunu gerçekleştirmenin yolu da caydırıcı ve etkili yeni yasal düzenlemelerden geçmektedir. Adalet ve Sağlık bakanlarımızdan bu yöndeki iyi niyetli çabalarını bir an önce sonuçlandırmalarını, Parlamento’muzun da bu çabaları öncelikle desteklemesini bekliyoruz. Ve başlıktaki iki sözcüğü bir kez daha tekrarlıyoruz: YETER ARTIK!"
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