https://tr.sputniknews.com/20220303/rizespor-baskani-kiran-galatasaray-macinda-takimi-sahadan-cekmedigime-pisman-oldum-1054394570.html

Rizespor Başkanı Kıran: Galatasaray maçında takımı sahadan çekmediğime pişman oldum

Rizespor Başkanı Kıran: Galatasaray maçında takımı sahadan çekmediğime pişman oldum

Rizespor Başkanı Kıran, “Galatasaray maçındaki kararları tartışmaya gerek yok. Tartışılacak bir karar yok. Ben zaten takımı neden sahadan çekmedim gerçekten... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T13:13+0300

2022-03-03T13:13+0300

2022-03-03T13:21+0300

tahir kıran

spor

galatasaray

çaykur rizespor

futbol

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Mehmet Cengiz Tesisleri’nde antrenman ziyaretinde bulunan Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçen hafta oynanan Galatasaray maçı ve bir sonraki karşılaşmasında ev sahipliği yapacakları Giresunspor maçı hakkında açıklamalarda bulunan Kıran, hakem kararlarıyla Rizespor’a bir operasyon düzenlendiğini vurgulayarak, Giresunspor karşılaşmasında temiz bir müsabakaya çıkmak istediklerini ifade etti.‘Türk futbolunda böyle bir rezalet bir daha da görülmez’Galatasaray maçı hakkında gelen soruyu yanıtlayan Kıran, şunları söyledi:‘Rizespor kulübüne operasyon yapılıyor’Kıran, yaşanan sıkıntılar düzeltilmezse Türk futbolunda büyük bir deprem yaşanacağını ifade etti:“Biz 24 haftadır bağırıyoruz. 24 haftadır Çaykur Rizespor kulübüne operasyon yapılıyor. İnşallah bitecek diye düşünüyoruz. Bitmezse hakikaten sıkıntı var. Bir takımın üzerine bu kadar oynanmaz. Ama ben bunun sebeplerini biliyorum. Bunun sebeplerini çözdüm. Neyin nereden geldiğini iyi biliyorum. Onlara bir zaman tanıyorum. Bu durumu düzelttiler düzelttiler, eğer düzeltmezlerse Türk futbolunda büyük bir deprem yaşanacak.”‘Kimse hainlik damgası yemek istemez, herkes akıllı olsun’Rizespor’a yapılanların yayın organlarında tartışılmadığının yanlış olduğunu bildiren Tahir Kıran, şöyle devam etti:‘Taraftarımızla beraber Rizespor’u hak ettiği yere taşıyacağız’Rizespor taraftarına da çağrıda bulunan Kıran, taraftarlarından memnun olduğunu belirtti:“Taraftar için söylenecek bir şey yok. Onlar elinden geleni yapıyor. Taraftar takımına sahip çıkıyor ve bu olaylardan sonra neyin ne olduğunu daha iyi gördüler. Bu saatten sonra taraftarımız Rizespor’a 5 elle değil 15 elle sarılacak. Bize yaşatılanları görüyorlar. Herkes takımına, memleketine sahip çıkacak. Burası bizim vatanımız, bizim memleketimiz. Başka Rize yok. Elimizdeki tüm güçle Rizespor’umuza sahip çıkacağız. Rizespor’u hak ettiği konuma hep beraber getireceğiz.”‘Giresun da bizim, Rize de bizim’28. hafta müsabakalarında evinde Giresunspor’u ağırlayacakları maç için konuşan Başkan Kıran, “Giresun maçına gelecek olursak onlarda sıkıntılı biz de sıkıntılıyız. İnşallah temiz bir maç olur. Hakem hatalarıyla maçın kaderi çizilmez diye umut ediyoruz. İnşallah yanlış kararların verilmeyeceği bir karşılaşma olur. Giresun da bizim takımımız, Rizespor da bizim takımımız” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220209/pfdkden-caykur-rizespor-baskani-kirana-25-bin-tl-para-cezasi-1053635648.html

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tahir kıran, galatasaray, çaykur rizespor, futbol