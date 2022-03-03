Türkiye
SON DAKİKA| Formula 1 bundan böyle Rusya'da yarış düzenlemeyecek
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220303/rizespor-baskani-kiran-galatasaray-macinda-takimi-sahadan-cekmedigime-pisman-oldum-1054394570.html
Rizespor Başkanı Kıran: Galatasaray maçında takımı sahadan çekmediğime pişman oldum
Rizespor Başkanı Kıran: Galatasaray maçında takımı sahadan çekmediğime pişman oldum
Rizespor Başkanı Kıran, “Galatasaray maçındaki kararları tartışmaya gerek yok. Tartışılacak bir karar yok. Ben zaten takımı neden sahadan çekmedim gerçekten... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T13:13+0300
2022-03-03T13:21+0300
tahir kıran
spor
galatasaray
çaykur rizespor
futbol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054394517_0:9:3073:1737_1920x0_80_0_0_f1b2c9556e25f606df297a64b4cbfe9d.jpg
Mehmet Cengiz Tesisleri’nde antrenman ziyaretinde bulunan Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçen hafta oynanan Galatasaray maçı ve bir sonraki karşılaşmasında ev sahipliği yapacakları Giresunspor maçı hakkında açıklamalarda bulunan Kıran, hakem kararlarıyla Rizespor’a bir operasyon düzenlendiğini vurgulayarak, Giresunspor karşılaşmasında temiz bir müsabakaya çıkmak istediklerini ifade etti.‘Türk futbolunda böyle bir rezalet bir daha da görülmez’Galatasaray maçı hakkında gelen soruyu yanıtlayan Kıran, şunları söyledi:‘Rizespor kulübüne operasyon yapılıyor’Kıran, yaşanan sıkıntılar düzeltilmezse Türk futbolunda büyük bir deprem yaşanacağını ifade etti:“Biz 24 haftadır bağırıyoruz. 24 haftadır Çaykur Rizespor kulübüne operasyon yapılıyor. İnşallah bitecek diye düşünüyoruz. Bitmezse hakikaten sıkıntı var. Bir takımın üzerine bu kadar oynanmaz. Ama ben bunun sebeplerini biliyorum. Bunun sebeplerini çözdüm. Neyin nereden geldiğini iyi biliyorum. Onlara bir zaman tanıyorum. Bu durumu düzelttiler düzelttiler, eğer düzeltmezlerse Türk futbolunda büyük bir deprem yaşanacak.”‘Kimse hainlik damgası yemek istemez, herkes akıllı olsun’Rizespor’a yapılanların yayın organlarında tartışılmadığının yanlış olduğunu bildiren Tahir Kıran, şöyle devam etti:‘Taraftarımızla beraber Rizespor’u hak ettiği yere taşıyacağız’Rizespor taraftarına da çağrıda bulunan Kıran, taraftarlarından memnun olduğunu belirtti:“Taraftar için söylenecek bir şey yok. Onlar elinden geleni yapıyor. Taraftar takımına sahip çıkıyor ve bu olaylardan sonra neyin ne olduğunu daha iyi gördüler. Bu saatten sonra taraftarımız Rizespor’a 5 elle değil 15 elle sarılacak. Bize yaşatılanları görüyorlar. Herkes takımına, memleketine sahip çıkacak. Burası bizim vatanımız, bizim memleketimiz. Başka Rize yok. Elimizdeki tüm güçle Rizespor’umuza sahip çıkacağız. Rizespor’u hak ettiği konuma hep beraber getireceğiz.”‘Giresun da bizim, Rize de bizim’28. hafta müsabakalarında evinde Giresunspor’u ağırlayacakları maç için konuşan Başkan Kıran, “Giresun maçına gelecek olursak onlarda sıkıntılı biz de sıkıntılıyız. İnşallah temiz bir maç olur. Hakem hatalarıyla maçın kaderi çizilmez diye umut ediyoruz. İnşallah yanlış kararların verilmeyeceği bir karşılaşma olur. Giresun da bizim takımımız, Rizespor da bizim takımımız” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220209/pfdkden-caykur-rizespor-baskani-kirana-25-bin-tl-para-cezasi-1053635648.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054394517_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_3770197555e700dd624528540d230314.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tahir kıran, galatasaray, çaykur rizespor, futbol

Rizespor Başkanı Kıran: Galatasaray maçında takımı sahadan çekmediğime pişman oldum

13:13 03.03.2022 (güncellendi: 13:21 03.03.2022)
© İHAÇaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran
Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© İHA
Abone olGoogle news
Rizespor Başkanı Kıran, “Galatasaray maçındaki kararları tartışmaya gerek yok. Tartışılacak bir karar yok. Ben zaten takımı neden sahadan çekmedim gerçekten pişman oldum. Türk futbolunda böyle bir rezalet bir daha da görülmez” dedi.
Mehmet Cengiz Tesisleri’nde antrenman ziyaretinde bulunan Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçen hafta oynanan Galatasaray maçı ve bir sonraki karşılaşmasında ev sahipliği yapacakları Giresunspor maçı hakkında açıklamalarda bulunan Kıran, hakem kararlarıyla Rizespor’a bir operasyon düzenlendiğini vurgulayarak, Giresunspor karşılaşmasında temiz bir müsabakaya çıkmak istediklerini ifade etti.

‘Türk futbolunda böyle bir rezalet bir daha da görülmez’

Galatasaray maçı hakkında gelen soruyu yanıtlayan Kıran, şunları söyledi:
“Galatasaray maçındaki kararları tartışmaya gerek yok. Tartışılacak bir karar yok. Ben zaten takımı neden sahadan çekmedim gerçekten pişman oldum. Türk futbolunda böyle bir rezalet bir daha da görülmez. Artık o maçı bırakalım diye düşünüyorum. Yaşananlar yaşandı. Tabii ki futbol federasyonu bir yaptırım yapacaktır. Sonuçta bu insanların emeğini çalmak kolay iş değil. Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK gereğini yapacaktır diye düşünüyorum.”

‘Rizespor kulübüne operasyon yapılıyor’

Kıran, yaşanan sıkıntılar düzeltilmezse Türk futbolunda büyük bir deprem yaşanacağını ifade etti:
“Biz 24 haftadır bağırıyoruz. 24 haftadır Çaykur Rizespor kulübüne operasyon yapılıyor. İnşallah bitecek diye düşünüyoruz. Bitmezse hakikaten sıkıntı var. Bir takımın üzerine bu kadar oynanmaz. Ama ben bunun sebeplerini biliyorum. Bunun sebeplerini çözdüm. Neyin nereden geldiğini iyi biliyorum. Onlara bir zaman tanıyorum. Bu durumu düzelttiler düzelttiler, eğer düzeltmezlerse Türk futbolunda büyük bir deprem yaşanacak.”

‘Kimse hainlik damgası yemek istemez, herkes akıllı olsun’

Rizespor’a yapılanların yayın organlarında tartışılmadığının yanlış olduğunu bildiren Tahir Kıran, şöyle devam etti:
“O penaltı doğru mu, bu penaltı doğru mu diye konuşmaya artık gerek yok. Bizim maçlarımızı zaten bir canlı yayında yayınlıyorlar, bir de maçtan sonra bir kez yayınlıyorlar. Ne bir pozisyon konuşuluyor ne bir karar konuşuluyor. Örneğin Galatasaray maçında Gedson’un kaval kemiğine adam kramponun tabanıyla basıyor, tersine karar veriliyor. Bunu görüntülere dahi koymuyorlar. Çok enteresan işler oluyor. Ama Galatasaray’ı kurtarmak için bunlara gerek yok. Galatasaray kendini kurtarır. Hak eden kazansın. Fakat artık memleketine, vatanına insanlar hizmet etsin. Memleketine, vatanına hizmet etmeyenler de benim için haindir. Kimse hainlik damgasını yemek istemez. Herkes akıllı olsun.”

‘Taraftarımızla beraber Rizespor’u hak ettiği yere taşıyacağız’

Rizespor taraftarına da çağrıda bulunan Kıran, taraftarlarından memnun olduğunu belirtti:
“Taraftar için söylenecek bir şey yok. Onlar elinden geleni yapıyor. Taraftar takımına sahip çıkıyor ve bu olaylardan sonra neyin ne olduğunu daha iyi gördüler. Bu saatten sonra taraftarımız Rizespor’a 5 elle değil 15 elle sarılacak. Bize yaşatılanları görüyorlar. Herkes takımına, memleketine sahip çıkacak. Burası bizim vatanımız, bizim memleketimiz. Başka Rize yok. Elimizdeki tüm güçle Rizespor’umuza sahip çıkacağız. Rizespor’u hak ettiği konuma hep beraber getireceğiz.”

‘Giresun da bizim, Rize de bizim’

28. hafta müsabakalarında evinde Giresunspor’u ağırlayacakları maç için konuşan Başkan Kıran, “Giresun maçına gelecek olursak onlarda sıkıntılı biz de sıkıntılıyız. İnşallah temiz bir maç olur. Hakem hatalarıyla maçın kaderi çizilmez diye umut ediyoruz. İnşallah yanlış kararların verilmeyeceği bir karşılaşma olur. Giresun da bizim takımımız, Rizespor da bizim takımımız” ifadelerini kullandı.
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
SPOR
PFDK'den Çaykur Rizespor Başkanı Kıran'a 25 bin TL para cezası
9 Şubat, 02:13
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала