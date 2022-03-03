Türkiye
SON DAKİKA | Giyim firması Mango, Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220303/saglik-bakani-koca-hifzissihha-yeniden-hayat-buluyor-1054408559.html
Sağlık Bakanı Koca: Hıfzıssıhha, yeniden hayat buluyor
Sağlık Bakanı Koca: Hıfzıssıhha, yeniden hayat buluyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Aşı' konulu bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'nin Koronavirüs aşısı üreten 9. ülke olduğunu ve aşı tarihine... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T18:38+0300
2022-03-03T18:40+0300
türkiye
fahrettin koca
aşı
refik saydam hıfzıssıhha enstitüsü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051915516_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_efef100be660217fe2bb3d16013f1531.jpg
Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sağlık alanında yeni bir gelişmeyi açıkladı. Yerli aşı Turkovac'ı 22 ayda ürettiklerini belirten Koca, Türkiye'nin Tarihi Hıfzısıhha kurumunun yeni bir isim ile yeniden kurulacağının hayat haberini verdi.Koca paylaşımına "Kovid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz. Bu başarıya yaklaşık 22 ayda ulaştık. Fakat sıfırdan değil: Aşı hikâyemizin arkasında bir tarih var! O tarihi temsil eden kurum olan Hıfzıssıhha, Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olarak yeniden hayat buluyor" notunu düştü.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051915516_82:0:1359:958_1920x0_80_0_0_716ba71608724bbaa4438d428182bd00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin koca, aşı, refik saydam hıfzıssıhha enstitüsü

Sağlık Bakanı Koca: Hıfzıssıhha, yeniden hayat buluyor

18:38 03.03.2022 (güncellendi: 18:40 03.03.2022)
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© İHA / UĞUR ESER
Abone olGoogle news
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Aşı' konulu bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'nin Koronavirüs aşısı üreten 9. ülke olduğunu ve aşı tarihine dikkat çeken Bakan Koca, "Hıfzıssıhha, Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olarak yeniden hayat buluyor" sözleriyle önemli bir haberi duyurdu.
Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sağlık alanında yeni bir gelişmeyi açıkladı. Yerli aşı Turkovac'ı 22 ayda ürettiklerini belirten Koca, Türkiye'nin Tarihi Hıfzısıhha kurumunun yeni bir isim ile yeniden kurulacağının hayat haberini verdi.
Koca paylaşımına "Kovid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz. Bu başarıya yaklaşık 22 ayda ulaştık. Fakat sıfırdan değil: Aşı hikâyemizin arkasında bir tarih var! O tarihi temsil eden kurum olan Hıfzıssıhha, Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olarak yeniden hayat buluyor" notunu düştü.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала