https://tr.sputniknews.com/20220303/saglik-bakani-koca-hifzissihha-yeniden-hayat-buluyor-1054408559.html

Sağlık Bakanı Koca: Hıfzıssıhha, yeniden hayat buluyor

Sağlık Bakanı Koca: Hıfzıssıhha, yeniden hayat buluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Aşı' konulu bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'nin Koronavirüs aşısı üreten 9. ülke olduğunu ve aşı tarihine... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T18:38+0300

2022-03-03T18:38+0300

2022-03-03T18:40+0300

türkiye

fahrettin koca

aşı

refik saydam hıfzıssıhha enstitüsü

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Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sağlık alanında yeni bir gelişmeyi açıkladı. Yerli aşı Turkovac'ı 22 ayda ürettiklerini belirten Koca, Türkiye'nin Tarihi Hıfzısıhha kurumunun yeni bir isim ile yeniden kurulacağının hayat haberini verdi.Koca paylaşımına "Kovid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz. Bu başarıya yaklaşık 22 ayda ulaştık. Fakat sıfırdan değil: Aşı hikâyemizin arkasında bir tarih var! O tarihi temsil eden kurum olan Hıfzıssıhha, Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olarak yeniden hayat buluyor" notunu düştü.

türkiye

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fahrettin koca, aşı, refik saydam hıfzıssıhha enstitüsü