https://tr.sputniknews.com/20220303/saglik-bakani-koca-maskeler-cepte-mi-1054391519.html
Sağlık Bakanı Koca: Maskeler cepte mi?
Sağlık Bakanı Koca: Maskeler cepte mi?
Dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açık alanda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler cepte... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T12:24+0300
2022-03-03T12:24+0300
2022-03-03T12:24+0300
koronavirüs
fahrettin koca
maske
koronavirüs
hes kodu
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Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maskeler cepte mi? Bazı durumlarda takması şart" ifadesini kullandı.Koca, HES kodu uygulamasının kaldırıldığını belirterek, "Açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafeye özen gösteriliyorsa maske takmak zor değil. HES kodu uygulaması kaldırıldı" açıklamasında bulunmuştu.
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fahrettin koca, maske, koronavirüs, hes kodu
Sağlık Bakanı Koca: Maskeler cepte mi?
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Dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açık alanda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler cepte mi?" paylaşımı yaptı.
Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maskeler cepte mi? Bazı durumlarda takması şart" ifadesini kullandı.
Koca, HES kodu uygulamasının kaldırıldığını belirterek, "Açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafeye özen gösteriliyorsa maske takmak zor değil. HES kodu uygulaması kaldırıldı" açıklamasında bulunmuştu
.