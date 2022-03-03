https://tr.sputniknews.com/20220303/saglik-bakani-koca-maskeler-cepte-mi-1054391519.html

Sağlık Bakanı Koca: Maskeler cepte mi?

Sağlık Bakanı Koca: Maskeler cepte mi?

Dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açık alanda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler cepte... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T12:24+0300

2022-03-03T12:24+0300

2022-03-03T12:24+0300

koronavirüs

fahrettin koca

maske

koronavirüs

hes kodu

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Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maskeler cepte mi? Bazı durumlarda takması şart" ifadesini kullandı.Koca, HES kodu uygulamasının kaldırıldığını belirterek, "Açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafeye özen gösteriliyorsa maske takmak zor değil. HES kodu uygulaması kaldırıldı" açıklamasında bulunmuştu.

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fahrettin koca, maske, koronavirüs, hes kodu