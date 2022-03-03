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Sağlık Bakanı Koca: Maskeler cepte mi?
Sağlık Bakanı Koca: Maskeler cepte mi?
Dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açık alanda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler cepte... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T12:24+0300
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koronavirüs
fahrettin koca
maske
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Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maskeler cepte mi? Bazı durumlarda takması şart" ifadesini kullandı.Koca, HES kodu uygulamasının kaldırıldığını belirterek, "Açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafeye özen gösteriliyorsa maske takmak zor değil. HES kodu uygulaması kaldırıldı" açıklamasında bulunmuştu.
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fahrettin koca, maske, koronavirüs, hes kodu

Sağlık Bakanı Koca: Maskeler cepte mi?

12:24 03.03.2022
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açık alanda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler cepte mi?" paylaşımı yaptı.
Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maskeler cepte mi? Bazı durumlarda takması şart" ifadesini kullandı.
Koca, HES kodu uygulamasının kaldırıldığını belirterek, "Açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafeye özen gösteriliyorsa maske takmak zor değil. HES kodu uygulaması kaldırıldı" açıklamasında bulunmuştu.
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