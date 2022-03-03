https://tr.sputniknews.com/20220303/saglik-sen-saglik-calisanlarina-gece-tazminati-odenmeli-1054396535.html

Sağlık-Sen: Sağlık çalışanlarına gece tazminatı ödenmeli

Sağlık-Sen: Sağlık çalışanlarına gece tazminatı ödenmeli

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Döner sermaye adaletsizliği, malpraktis ve şiddet konusunda sağlık çalışanlarını koruyacak düzenlemeler bir an önce... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T13:55+0300

2022-03-03T13:55+0300

2022-03-03T13:55+0300

türkiye

sağlık-sen

semih durmuş

doktor

hemşire

nöbet

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Uşak’ta sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını ziyaret eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural, ziyaretlerin ardından Uşak Şubesi tarafından düzenlenen İl Divan Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Semih Durmuş, Sağlık-Sen olarak yaşanan sorunlara yönelik raporlar hazırladıklarını ve çözüm önerilerini yetkililerle paylaştıklarını kaydetti. Durmuş, sendikal mücadelenin birlik ve beraberlik içerisinde yapıldığında daha değerli olduğunu belirtti.'Toplu sözleşme süresi uzatılmalı'Sözleşmeli personel uygulamasının Türkiye’ye yakışmadığını kaydeden Durmuş, bu yıl içinde sözleşmeli personel sorunun çözümüne yönelik Çalışma Bakanlığı ile Memur-Sen arasında çalışmaların yapılacağını ve farklı istihdam modellerine son verileceğini kaydetti. Toplu sözleşme yasasından dolayı sorunların yaşandığını ifade eden Durmuş, 'Memur-Sen olarak, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun değiştirilmesi ve 1 ay olan toplu sözleşme süresinin uzatılması için çalışıyoruz. Ek ödemelere yapılan yüzde 20 zamla sağlık çalışanlarının ücretlerinde önemli bir artış oldu. Aralık 2021de alınan ek ödemeyle Ocak 2022’de alınan ek ödeme arasında önemli bir artış var. Ek ödeme artışı ile sağlık çalışanlarının aldığı ücretlerde önemli bir iyileştirme oldu. Bu rakam gelen zamlarla daha da artacak' dedi.'Döner sermaye sistemi adaleti ve hakkaniyeti sağlayacak şekilde yeniden inşa edilmeli'6’ncı Dönem Toplu Sözleşmede sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için önemli kazanımlar elde ettiklerini söyleyen Durmuş, Sağlık-Sen’in yeni hedeflerle mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti. Sağlık hizmetlerinin ekip işi olduğunu söyleyen Durmuş, hekiminden hemşiresine tüm sağlık çalışanlarının bir bütün olduğunu belirtti. Durmuş, sağlık çalışanlarını bölecek söylemlerin ve adımların karşısında olduklarını, Sağlık-Sen’in 1 milyon sağlık çalışanının emeği için mücadele ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220208/hekimler-ve-saglik-calisanlarindan-tek-gunluk-grev-1053601737.html

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sağlık-sen, semih durmuş, doktor, hemşire, nöbet