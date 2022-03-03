https://tr.sputniknews.com/20220303/super-ligin-28-haftasinda-cuma-ve-cumartesi-maclarinin-hakemleri-aciklandi-1054403613.html
Süper Lig'in 28. haftasında cuma ve cumartesi maçlarının hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 28. haftasında cuma ve cumartesi maçlarının hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T16:28+0300
2022-03-03T16:28+0300
2022-03-03T16:28+0300
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5 Mart Cumartesi günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek.Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligin 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde;4 Mart cuma:20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol5 MART CUMARTESİ:16.00 Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan
https://tr.sputniknews.com/20220228/super-lig-tarihine-gecti-gedson-fernandes-galatasaray-macinda-en-cok-faule-maruz-kalan-oyuncu-oldu-1054293586.html
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Süper Lig'in 28. haftasında cuma ve cumartesi maçlarının hakemleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
5 Mart Cumartesi günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek.
Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligin 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde;
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
16.00 Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan