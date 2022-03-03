https://tr.sputniknews.com/20220303/super-ligin-28-haftasinda-cuma-ve-cumartesi-maclarinin-hakemleri-aciklandi-1054403613.html

Süper Lig'in 28. haftasında cuma ve cumartesi maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 28. haftasında cuma ve cumartesi maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T16:28+0300

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5 Mart Cumartesi günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek.Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligin 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde;4 Mart cuma:20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol5 MART CUMARTESİ:16.00 Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan

https://tr.sputniknews.com/20220228/super-lig-tarihine-gecti-gedson-fernandes-galatasaray-macinda-en-cok-faule-maruz-kalan-oyuncu-oldu-1054293586.html

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