https://tr.sputniknews.com/20220303/turkiye-halciler-federasyonu-gida-fiyatlarindaki-yukselis-surecek-1054401741.html
Türkiye Halciler Federasyonu: Gıda fiyatlarındaki yükseliş sürecek
Türkiye Halciler Federasyonu: Gıda fiyatlarındaki yükseliş sürecek
Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Toktürk, sebze-meyve fiyatlarındaki yükselişin mart hatta nisan ayında da devam edeceğini söyledi. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T15:36+0300
2022-03-03T15:36+0300
2022-03-03T15:42+0300
enflasyon
ekonomi
türkiye halciler federasyonu
sebze
fiyat artışı
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Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Yardımcısı (Türkhal) Sedat Recep Toktürk, enflasyon verisinin açıklanmasından sonra sebze ve meyve fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. Bloomberg HT’ye konuşan Toktürk, kış koşullarının devam ettiğini, sera üretiminin etkisinin yanında girdi maliyetlerinin de fiyatlardaki yükselişe sebep olduğunu belirtti. Toktürk, nisan ayında da benzer bir tablo görülebileceğini ifade etti.Toktürk, sebze-meyve fiyatlarının seyrine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
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enflasyon, türkiye halciler federasyonu, sebze, fiyat artışı
Türkiye Halciler Federasyonu: Gıda fiyatlarındaki yükseliş sürecek
15:36 03.03.2022 (güncellendi: 15:42 03.03.2022) Abone ol
Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Toktürk, sebze-meyve fiyatlarındaki yükselişin mart hatta nisan ayında da devam edeceğini söyledi.
Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Yardımcısı (Türkhal) Sedat Recep Toktürk, enflasyon verisinin açıklanmasından sonra sebze ve meyve fiyatlarındaki artışı değerlendirdi.
Bloomberg HT’ye konuşan Toktürk, kış koşullarının devam ettiğini, sera üretiminin etkisinin yanında girdi maliyetlerinin de fiyatlardaki yükselişe sebep olduğunu belirtti. Toktürk, nisan ayında da benzer bir tablo görülebileceğini ifade etti.
Toktürk, sebze-meyve fiyatlarının seyrine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Bu dönemde özellikle sebzeler seralardan geliyor. Fiyatlardaki yükseliş en fazla sera ürünlerinde. Sera üretimi uzun süredir çok düşük gidiyordu. İklim koşullarının yanında üretim, girdi maliyetleri çok fazla. Fiyat davranışı, mart hatta nisana kadar devam edecek bir durum. Son birkaç aydır benzersiz bir fiyat artışı var. Fiyat yükseldiğinden ziyade doğru fiyatın oluşması önemli. Bunun oluşması için de üretim ayağının verimli olması lazım. 2 aydır ciddi sorun var. Sera ürünlerinin üretildiği yerler belli. Talep fazla olunca üretim de kısıtlı olunca fiyatların düşmesi söz konusu olmaz."