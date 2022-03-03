Türkiye Halciler Federasyonu: Gıda fiyatlarındaki yükseliş sürecek

"Bu dönemde özellikle sebzeler seralardan geliyor. Fiyatlardaki yükseliş en fazla sera ürünlerinde. Sera üretimi uzun süredir çok düşük gidiyordu. İklim koşullarının yanında üretim, girdi maliyetleri çok fazla. Fiyat davranışı, mart hatta nisana kadar devam edecek bir durum. Son birkaç aydır benzersiz bir fiyat artışı var. Fiyat yükseldiğinden ziyade doğru fiyatın oluşması önemli. Bunun oluşması için de üretim ayağının verimli olması lazım. 2 aydır ciddi sorun var. Sera ürünlerinin üretildiği yerler belli. Talep fazla olunca üretim de kısıtlı olunca fiyatların düşmesi söz konusu olmaz."