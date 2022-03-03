Türkiye
SON DAKİKA | Nuland: Putin, Biden'la konuşmak isterse, ABD Başkanı telefonu açmayı reddetmeyecek
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220303/turkiye-halciler-federasyonu-gida-fiyatlarindaki-yukselis-surecek-1054401741.html
Türkiye Halciler Federasyonu: Gıda fiyatlarındaki yükseliş sürecek
Türkiye Halciler Federasyonu: Gıda fiyatlarındaki yükseliş sürecek
Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Toktürk, sebze-meyve fiyatlarındaki yükselişin mart hatta nisan ayında da devam edeceğini söyledi. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T15:36+0300
2022-03-03T15:42+0300
enflasyon
ekonomi
türkiye halciler federasyonu
sebze
fiyat artışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054376120_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_54bb5bb7f28c8057b875f7a1e409716d.jpg
Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Yardımcısı (Türkhal) Sedat Recep Toktürk, enflasyon verisinin açıklanmasından sonra sebze ve meyve fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. Bloomberg HT’ye konuşan Toktürk, kış koşullarının devam ettiğini, sera üretiminin etkisinin yanında girdi maliyetlerinin de fiyatlardaki yükselişe sebep olduğunu belirtti. Toktürk, nisan ayında da benzer bir tablo görülebileceğini ifade etti.Toktürk, sebze-meyve fiyatlarının seyrine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
https://tr.sputniknews.com/20220303/subat-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1054385885.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054376120_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_76a1955ffb980a7f533f5c16a0a4ed1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enflasyon, türkiye halciler federasyonu, sebze, fiyat artışı

Türkiye Halciler Federasyonu: Gıda fiyatlarındaki yükseliş sürecek

15:36 03.03.2022 (güncellendi: 15:42 03.03.2022)
© AAmarket, manav, sebze
market, manav, sebze - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Toktürk, sebze-meyve fiyatlarındaki yükselişin mart hatta nisan ayında da devam edeceğini söyledi.
Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Yardımcısı (Türkhal) Sedat Recep Toktürk, enflasyon verisinin açıklanmasından sonra sebze ve meyve fiyatlarındaki artışı değerlendirdi.
Bloomberg HT’ye konuşan Toktürk, kış koşullarının devam ettiğini, sera üretiminin etkisinin yanında girdi maliyetlerinin de fiyatlardaki yükselişe sebep olduğunu belirtti. Toktürk, nisan ayında da benzer bir tablo görülebileceğini ifade etti.
Toktürk, sebze-meyve fiyatlarının seyrine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Bu dönemde özellikle sebzeler seralardan geliyor. Fiyatlardaki yükseliş en fazla sera ürünlerinde. Sera üretimi uzun süredir çok düşük gidiyordu. İklim koşullarının yanında üretim, girdi maliyetleri çok fazla. Fiyat davranışı, mart hatta nisana kadar devam edecek bir durum. Son birkaç aydır benzersiz bir fiyat artışı var. Fiyat yükseldiğinden ziyade doğru fiyatın oluşması önemli. Bunun oluşması için de üretim ayağının verimli olması lazım. 2 aydır ciddi sorun var. Sera ürünlerinin üretildiği yerler belli. Talep fazla olunca üretim de kısıtlı olunca fiyatların düşmesi söz konusu olmaz."
Enflasyon- alışveriş- market - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
EKONOMİ
Enflasyonda artış şubat ayında da sürüyor: Yüzde 50'yi aştı
10:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала