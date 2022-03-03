https://tr.sputniknews.com/20220303/subat-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1054385885.html
Enflasyonda artış şubat ayında da sürüyor: Yüzde 50'yi aştı
Enflasyonda artış şubat ayında da sürüyor: Yüzde 50'yi aştı
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Şubat ayı enflasyonu yıllık yüzde 54,44, aylık yüzde 4,81 arttı olarak açıklandı. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T10:04+0300
2022-03-03T10:04+0300
2022-03-03T10:22+0300
enflasyon
ekonomi
tüik
enagrup
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 4,81 yıllık enflasyon yüzde 54,44 olarak gerçekleşti.Üretici fiyatları ise bir önceki aya göre yüzde 7,22 artarken yıllık bazda yüzde 105,01 oldu.Ocak ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 11,10, yıllık yüzde 48,69, üretici fiyatları aylık yüzde 10,45, yıllık yüzde 93,53 artış göstermişti. Şubat'ta yıllık çekirdek enflasyon yüzde 44,05 oldu.Tüketici fiyatlarıyla üretici fiyatları artışı arasındaki makas da yeni rekor seviyeye yükseldi.Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise, enflasyonu şubatta aylık yüzde 5.44 artış kaydettiğini açıkladı. Yıllık artış ise yüzde 123.80 olarak belirtildi.Kira artış oranı belli oldu Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 25,98 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti.TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 25,98 oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220303/enag-yillik-enflasyon-yuzde-1238-artti-1054385187.html
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enflasyon, tüik, enagrup
Enflasyonda artış şubat ayında da sürüyor: Yüzde 50'yi aştı
10:04 03.03.2022 (güncellendi: 10:22 03.03.2022) Abone ol
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Şubat ayı enflasyonu yıllık yüzde 54,44, aylık yüzde 4,81 arttı olarak açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 4,81 yıllık enflasyon yüzde 54,44 olarak gerçekleşti.
Üretici fiyatları ise bir önceki aya göre yüzde 7,22 artarken yıllık bazda yüzde 105,01 oldu.
Ocak ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 11,10, yıllık yüzde 48,69, üretici fiyatları aylık yüzde 10,45, yıllık yüzde 93,53 artış göstermişti.
Şubat'ta yıllık çekirdek enflasyon yüzde 44,05 oldu.
Tüketici fiyatlarıyla üretici fiyatları artışı arasındaki makas da yeni rekor seviyeye yükseldi.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise, enflasyonu şubatta aylık yüzde 5.44 artış kaydettiğini açıkladı. Yıllık artış ise yüzde 123.80 olarak belirtildi.
Kira artış oranı belli oldu
Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 25,98 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti.
TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 25,98 oldu.