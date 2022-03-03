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Veterinere götürülürken kaçan kedi, kamyonetin motorundan çıkarıldı
Veterinere götürülürken kaçan kedi, kamyonetin motorundan çıkarıldı
Sivas'ta veterinere götürüldüğü sırada taşındığı kutudan kaçarak park halindeki kamyonetin motor kısmına sıkışan kedi çıkarıldı. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T22:06+0300
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türkiye
kedi
sivas
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Orhan Karabey, sokaktan sahiplendiği ve 'Cek' adını verdiği kedisini Küçükminare Mahallesi Dikilitaş Caddesi'ndeki bir veteriner kliniğine götürdü.Kliniğin kapısındayken taşındığı kutudan kaçan kedi, caddede park halinde bulunan bir kamyonetin motor kısmına girerek burada sıkıştı.Kedisini bulunduğu yerden çıkaramayan ve araç sahibine ulaşamayan Karabey, durumu polis ekiplerine bildirdi.Polislerin telefonla ulaştığı kamyonet sahibinin gelerek aracın kaputu açması sonucu Karabey, kediyi sıkıştığı yerden kurtararak tekrar veterinere götürdü.
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kedi, sivas, veteriner

Veterinere götürülürken kaçan kedi, kamyonetin motorundan çıkarıldı

22:06 03.03.2022
© AAKedi
Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© AA
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Sivas'ta veterinere götürüldüğü sırada taşındığı kutudan kaçarak park halindeki kamyonetin motor kısmına sıkışan kedi çıkarıldı.
Orhan Karabey, sokaktan sahiplendiği ve 'Cek' adını verdiği kedisini Küçükminare Mahallesi Dikilitaş Caddesi'ndeki bir veteriner kliniğine götürdü.

Kliniğin kapısındayken taşındığı kutudan kaçan kedi, caddede park halinde bulunan bir kamyonetin motor kısmına girerek burada sıkıştı.
Kedisini bulunduğu yerden çıkaramayan ve araç sahibine ulaşamayan Karabey, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polislerin telefonla ulaştığı kamyonet sahibinin gelerek aracın kaputu açması sonucu Karabey, kediyi sıkıştığı yerden kurtararak tekrar veterinere götürdü.
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