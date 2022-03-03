https://tr.sputniknews.com/20220303/veterinere-goturulurken-kacan-kedi-kamyonetin-motorundan-cikarildi-1054414646.html

Veterinere götürülürken kaçan kedi, kamyonetin motorundan çıkarıldı

Veterinere götürülürken kaçan kedi, kamyonetin motorundan çıkarıldı

Sivas'ta veterinere götürüldüğü sırada taşındığı kutudan kaçarak park halindeki kamyonetin motor kısmına sıkışan kedi çıkarıldı. 03.03.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kedi

sivas

veteriner

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Orhan Karabey, sokaktan sahiplendiği ve 'Cek' adını verdiği kedisini Küçükminare Mahallesi Dikilitaş Caddesi'ndeki bir veteriner kliniğine götürdü.Kliniğin kapısındayken taşındığı kutudan kaçan kedi, caddede park halinde bulunan bir kamyonetin motor kısmına girerek burada sıkıştı.Kedisini bulunduğu yerden çıkaramayan ve araç sahibine ulaşamayan Karabey, durumu polis ekiplerine bildirdi.Polislerin telefonla ulaştığı kamyonet sahibinin gelerek aracın kaputu açması sonucu Karabey, kediyi sıkıştığı yerden kurtararak tekrar veterinere götürdü.

türkiye

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kedi, sivas, veteriner