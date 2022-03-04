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2022 Kış Olimpiyatları
Çin'in başkenti Pekin, 2008 yılındaki yaz olimpiyat oyunlarının ardından bu kez kış olimpiyat oyunlarını ağırlıyor. 20 Şubat'a dek sürecek ve bir dizi ülkenin diplomatik boykot kararı aldığı organizasyonda 91 ülkeden sporcu 15 dalda yarışacak. Rusya 217, Türkiye 7 sporcu ile temsil ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220304/2022-pekin-kis-paralimpik-oyunlari-resmi-acilis-toreniyle-basladi-1054438461.html
2022 Pekin Kış Paralimpik Oyunları resmi açılış töreniyle başladı
2022 Pekin Kış Paralimpik Oyunları resmi açılış töreniyle başladı
Çin'de düzenlenen Kış Paralimpik Oyunları, ‘Kuş Yuvası’ adı verilen Ulusal Stadyum'daki törenle resmen başladı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T17:09+0300
2022-03-04T17:12+0300
almanya
pekin kış olimpiyatları
2022 kış olimpiyatları
belarus
rusya
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ulusal Stadyum'da düzenlenen açılış töreninde oyunların resmen başladığını duyurdu.Bu yıl 13. kez gerçekleştirilecek oyunlara, 2022 Kış Olimpiyatları'nı da düzenleyen Çin, ilk kez ev sahipliği yapıyor.Paralimpik Oyunlara katılan 49 ülkeden 650'nin üzerinde sporcu, Uluslar Geçit Töreni'nde seyircileri selamladı.Törende Pekin Kış Olimpiyatları açılış töreninde olduğu gibi ülkeler kar taneleri maketleri ile temsil edildi. Her kafilenin önünde, ortasında ülkesinin isminin yazılı olduğu kar tanesi maketi taşındı. Tören dev bir kar tanesinin ortasına konulan Olimpiyat ateşinin yakılmasıyla sona erdi.4-13 Mart'ta düzenlenecek Paralimpik Kış Oyunları'nda biatlon, kayaklı koşu, buz hokeyi, snowboard ve tekerlekli sandalye 'körling'in yer aldığı 6 spor dalında 78 müsabaka gerçekleştirilecek.Rus ve Belaruslu sporcular yer almayacakOyunlar, Rusya-Ukrayna krizinin gölgesinde geçecek. IPC'nin aldığı kararla, Rus ve Belaruslu sporcular, ‘olimpiyat köyünde artan gerilim’ gerekçesiyle oyunlara katılamayacak. Oyunlarda, Rusya'dan 71, Belarus'tan 12 sporcunun mücadele etmesi bekleniyordu.En başarılı ülke Almanyaİlk kez 1976'da düzenlenen Paralimpik Kış Oyunları'nda Almanya, 137 altın, 121 gümüş ve 106 bronz olmak üzere toplam 364 madalyayla en başarılı ülke konumunda bulunuyor.Almanya'yı, 330 madalyayla Norveç (136 altın, 109 gümüş, 85 bronz) ve 313 madalyayla ABD (110 altın, 119 gümüş, 84 bronz) takip ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220117/cinde-pekin-olimpiyatlari-oncesi-genel-bilet-satisi-yapilmayacak-1052830389.html
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almanya, pekin kış olimpiyatları, belarus, rusya

2022 Pekin Kış Paralimpik Oyunları resmi açılış töreniyle başladı

17:09 04.03.2022 (güncellendi: 17:12 04.03.2022)
© AFP 20222022 Pekin Kış Paralimpik Oyunları, Ulusal Stadyum
2022 Pekin Kış Paralimpik Oyunları, Ulusal Stadyum - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© AFP 2022
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Çin'de düzenlenen Kış Paralimpik Oyunları, ‘Kuş Yuvası’ adı verilen Ulusal Stadyum'daki törenle resmen başladı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ulusal Stadyum'da düzenlenen açılış töreninde oyunların resmen başladığını duyurdu.
Bu yıl 13. kez gerçekleştirilecek oyunlara, 2022 Kış Olimpiyatları'nı da düzenleyen Çin, ilk kez ev sahipliği yapıyor.
Paralimpik Oyunlara katılan 49 ülkeden 650'nin üzerinde sporcu, Uluslar Geçit Töreni'nde seyircileri selamladı.
Törende Pekin Kış Olimpiyatları açılış töreninde olduğu gibi ülkeler kar taneleri maketleri ile temsil edildi. Her kafilenin önünde, ortasında ülkesinin isminin yazılı olduğu kar tanesi maketi taşındı. Tören dev bir kar tanesinin ortasına konulan Olimpiyat ateşinin yakılmasıyla sona erdi.
4-13 Mart'ta düzenlenecek Paralimpik Kış Oyunları'nda biatlon, kayaklı koşu, buz hokeyi, snowboard ve tekerlekli sandalye 'körling'in yer aldığı 6 spor dalında 78 müsabaka gerçekleştirilecek.

Rus ve Belaruslu sporcular yer almayacak

Oyunlar, Rusya-Ukrayna krizinin gölgesinde geçecek. IPC'nin aldığı kararla, Rus ve Belaruslu sporcular, ‘olimpiyat köyünde artan gerilim’ gerekçesiyle oyunlara katılamayacak. Oyunlarda, Rusya'dan 71, Belarus'tan 12 sporcunun mücadele etmesi bekleniyordu.

En başarılı ülke Almanya

İlk kez 1976'da düzenlenen Paralimpik Kış Oyunları'nda Almanya, 137 altın, 121 gümüş ve 106 bronz olmak üzere toplam 364 madalyayla en başarılı ülke konumunda bulunuyor.
Almanya'yı, 330 madalyayla Norveç (136 altın, 109 gümüş, 85 bronz) ve 313 madalyayla ABD (110 altın, 119 gümüş, 84 bronz) takip ediyor.
Pekin Olimpiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
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Çin'de Pekin Olimpiyatları öncesi genel bilet satışı yapılmayacak
17 Ocak, 23:26
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