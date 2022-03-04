https://tr.sputniknews.com/20220304/antalyada-dostluk-parkindaki-matruskalara-boyali-saldiri-1054430252.html

Antalya'da Dostluk Parkı'ndaki matruşkalara boyalı saldırı

Antalya'da Dostluk Parkı'ndaki matruşkalara boyalı saldırı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 8 yıl önce açılan Dostluk Parkı'nda bulunan, Rusların geleneksel oyuncak bebek türü olan matruşkaların ağız bölümleri... 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T13:18+0300

2022-03-04T13:18+0300

2022-03-04T13:18+0300

türkiye

antalya

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rus

oyuncak bebek

matruşka

saldırı

park

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Yabancıların hem tatil hem de yerleşik yaşam için en çok tercih ettiği kentlerden Antalya'da, 2014 yılında Konyaaltı Belediyesi'nce Liman Mahallesi'nde, Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) ülkelerine yönelik Rusların geleneksel oyuncak bebek türü olan matruşkaların bulunduğu park açıldı. 'Dostluk Parkı' adı verilen parkta bulunan matruşkaların ağız kısmının, kırmızıyla boyandığı görüldü. Matruşkaların boyalı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Rus vatandaşı, "İşte kültür göstergesi. Vandalizm eyleminde bulunmaktansa, kendi halkınız için dua edin. Çünkü onlara bu lazım" dedi.Belediyeden açıklamaİhbarla harekete geçen Konyaaltı Belediyesi ekipleri ise matruşkalardaki boyaları temizledi. Belediyeden yapılan açıklamada; salı günü saat 15.00'te 'Halk Masa'ya matruşkaların boyandığına dair şikayet geldiği, saat 16.30'da ekiplerin boyaları temizlediği belirtildi.Açıklamada, "Liman Mahallesi'nde yer alan Dostluk Parkı'nda bulunan matruşka heykellerinin yüz kısmının boyandığına yönelik vatandaşlarımızın bildirimi sonrası ekiplerimiz, heykelleri kısa süre içinde temizledi. Eski haline döndürülen matruşkalar, Dostluk Parkı'nı süslemeye devam ediyor" denildi.Ruslar ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden kişilerin yoğun olarak yaşadığı Liman Mahallesi'ndeki Dostluk Parkı, 2014 yılında açıldı. 6 dönüm arazi üzerine kurulu parkın en önemli simgesini ise Rusya ve BDT ülkelerinin geleneksel oyuncak bebek türü matruşkalar oluşturuyor. Rus yapımı oyuncak bebek türü matruşka, tek anne figürünün içinde iç içe yerleştirilmiş 5 veya 7 bebekten oluşuyor. Park, halk arasında ise 'Matruşka Park' olarak biliniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211101/squid-gamein-bebegi-matruska-oldu-1050373096.html

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antalya, rusya, rus, oyuncak bebek, matruşka, saldırı, park