https://tr.sputniknews.com/20220304/bakan-bilginden-sma-ilaclari-aciklamasi-bilimsel-onaydan-gecmedigi-icin-bizim-odeme-listemizde-yok-1054428395.html
Bakan Bilgin'den SMA ilaçları açıklaması: Bilimsel onaydan geçmediği için bizim ödeme listemizde yok
Bakan Bilgin'den SMA ilaçları açıklaması: Bilimsel onaydan geçmediği için bizim ödeme listemizde yok
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SMA ilaçlarının ödemesiyle ilgili, "Türk kamuoyunun bilmesi gerekir ki bu ilaçların büyük bir çoğunluğu... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T12:52+0300
2022-03-04T12:52+0300
2022-03-04T12:52+0300
türkiye
vedat bilgin
sma
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin SMA ilaçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Bilgin, "Türk kamuoyunun bilmesi gerekir ki bu ilaçların büyük bir çoğunluğu bilimsel onaydan geçmediği için bizim ödeme listemizde yoktur" dedi.Bilgin, sözlerine şöyle devam etti:"Ödemesi yapılmayan ilaçların ödenmeme gerekçesi bilimsel olarak onaylanmamasıdır. Devlet ilacın parasına bakmaz. Özellikle yavruları, kendileri hasta olan vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmalarını, bu tür kampanyalara itibar edilmemesini, kamu otoriteleri tarafından kabul edilmemiş, duygu sömürüsü mahiyetindeki kampanyalara itibar edilmemesi gerektiğini ifade ediyorum."SGK tarafından karşılanacakÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçların, 'Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu' tarafından verileceğini, ilaca devam için test sonuçlarının uygun olması zorunluluğunun kaldırıldığını duyurmuştu.‘İlaç Kullanım Onayı’ ile SGK’nın belirleyeceği 3’üncü basamak resmi sağlık kurumlarında çocuk nörolojisi uzman hekimi tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilecek.
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vedat bilgin, sma, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
Bakan Bilgin'den SMA ilaçları açıklaması: Bilimsel onaydan geçmediği için bizim ödeme listemizde yok
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SMA ilaçlarının ödemesiyle ilgili, "Türk kamuoyunun bilmesi gerekir ki bu ilaçların büyük bir çoğunluğu bilimsel onaydan geçmediği için bizim ödeme listemizde yoktur" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin SMA ilaçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Bilgin, "Türk kamuoyunun bilmesi gerekir ki bu ilaçların büyük bir çoğunluğu bilimsel onaydan geçmediği için bizim ödeme listemizde yoktur" dedi.
Bilgin, sözlerine şöyle devam etti:
"Ödemesi yapılmayan ilaçların ödenmeme gerekçesi bilimsel olarak onaylanmamasıdır. Devlet ilacın parasına bakmaz. Özellikle yavruları, kendileri hasta olan vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmalarını, bu tür kampanyalara itibar edilmemesini, kamu otoriteleri tarafından kabul edilmemiş, duygu sömürüsü mahiyetindeki kampanyalara itibar edilmemesi gerektiğini ifade ediyorum."
SGK tarafından karşılanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçların, 'Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu' tarafından verileceğini, ilaca devam için test sonuçlarının uygun olması zorunluluğunun kaldırıldığını duyurmuştu.
‘İlaç Kullanım Onayı’ ile SGK’nın belirleyeceği 3’üncü basamak resmi sağlık kurumlarında çocuk nörolojisi uzman hekimi tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilecek.