https://tr.sputniknews.com/20220304/chpli-oztunc-maden-yonetmeligindeki-degisikligin-iptalini-istedi-1054445025.html
CHP'li Öztunç, Maden Yönetmeliği'ndeki değişikliğin iptalini istedi
CHP'li Öztunç, Maden Yönetmeliği'ndeki değişikliğin iptalini istedi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, zeytinlik alanlardaki madencilik faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yönetmeliğinin iptal... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T23:30+0300
2022-03-04T23:30+0300
2022-03-04T23:30+0300
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Milas Akbelen mevkisinde CHP Muğla milletvekilleri, belediye başkanları ve çevrecilerle bir araya gelen Öztunç, Maden Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe karşı çıktıklarını kaydetti.Bu düzenlemeyi hiçbir şekilde kabul etmediklerini belirten Öztunç, "Yayımlanan zeytin yönetmeliği, Anadolu'da topraklarımızdaki zeytin ağaçlarını katletme, talan yönetmeliğidir. Biz bu yönetmeliğe karşı çıkıyoruz." dedi.Öztunç, ilgili yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması için yargıya başvuruların yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:“Aydın Milletvekilimiz Süleyman Bülbül, yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'a başvurdu. Barolar Birliği, İzmir, Muğla, Milas belediyeleri başvurdu. Biz de başvuruyoruz ve bu yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasını istiyoruz. Manisa'da, Balıkesir'de binler sokağa çıkacak. Zeytinin olduğu her yerde mücadele edeceğiz, TBMM'de de yargıda da mücadele edeceğiz. Bu ağaçlar 300, 400 yıllık ağaçlar. Bugüne kadar bu topraklarda yaşayan hiç kimsenin aklına bu zeytinlikleri kesmek gelmedi, AK Parti'nin geldi. Biz buna izin vermeyeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz. AK Parti'yi uyarıyoruz. Bugün Akbelen'de bu kıvılcımı ateşliyoruz. Eğer bu yönetmelik iptal edilmezse zeytinin olduğu her yerde miting yaparız ve buna izin vermeyiz."
https://tr.sputniknews.com/20220301/resmi-gazete-faaliyet-sonrasi-rehabilite-sartiyla-zeytinlik-alanda-maden-calismasi-yurutulebilir-1054315419.html
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chp, zeytin ağacı, ege
CHP'li Öztunç, Maden Yönetmeliği'ndeki değişikliğin iptalini istedi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, zeytinlik alanlardaki madencilik faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yönetmeliğinin iptal edilmesini istedi.
Milas Akbelen mevkisinde CHP Muğla milletvekilleri, belediye başkanları ve çevrecilerle bir araya gelen Öztunç, Maden Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe karşı çıktıklarını kaydetti.
Bu düzenlemeyi hiçbir şekilde kabul etmediklerini belirten Öztunç, "Yayımlanan zeytin yönetmeliği, Anadolu'da topraklarımızdaki zeytin ağaçlarını katletme, talan yönetmeliğidir. Biz bu yönetmeliğe karşı çıkıyoruz." dedi.
Öztunç, ilgili yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması için yargıya başvuruların yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:
“Aydın Milletvekilimiz Süleyman Bülbül, yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'a başvurdu. Barolar Birliği, İzmir, Muğla, Milas belediyeleri başvurdu. Biz de başvuruyoruz ve bu yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasını istiyoruz. Manisa'da, Balıkesir'de binler sokağa çıkacak. Zeytinin olduğu her yerde mücadele edeceğiz, TBMM'de de yargıda da mücadele edeceğiz. Bu ağaçlar 300, 400 yıllık ağaçlar. Bugüne kadar bu topraklarda yaşayan hiç kimsenin aklına bu zeytinlikleri kesmek gelmedi, AK Parti'nin geldi. Biz buna izin vermeyeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz. AK Parti'yi uyarıyoruz. Bugün Akbelen'de bu kıvılcımı ateşliyoruz. Eğer bu yönetmelik iptal edilmezse zeytinin olduğu her yerde miting yaparız ve buna izin vermeyiz."