https://tr.sputniknews.com/20220304/dokunulmazligi-kaldirilan-hdp-milletvekili-semra-guzel-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1054423314.html
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dokunulmazlığı kaldırılan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T10:57+0300
2022-03-04T10:57+0300
2022-03-04T11:02+0300
türkiye
semra güzel
hdp
dokunulmazlık
soruşturma
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Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.Başsavcılık, Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlattı. Güzel'in ifade için Başsavcılığa çağrılması bekleniyor.Başsavcılık, ifade işlemlerinin ardından delilleri inceleyerek Güzel hakkında kamu davası açılıp açılmayacağını değerlendirecek.
https://tr.sputniknews.com/20220301/hdp-diyarbakir-milletvekili-semra-guzelin-yasama-dokunulmazligi-kaldirildi-1054345540.html
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semra güzel, hdp, dokunulmazlık, soruşturma
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı
10:57 04.03.2022 (güncellendi: 11:02 04.03.2022) Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dokunulmazlığı kaldırılan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı.
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.
Başsavcılık, Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlattı. Güzel'in ifade için Başsavcılığa çağrılması bekleniyor.
Başsavcılık, ifade işlemlerinin ardından delilleri inceleyerek Güzel hakkında kamu davası açılıp açılmayacağını değerlendirecek.