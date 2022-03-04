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https://tr.sputniknews.com/20220304/dokunulmazligi-kaldirilan-hdp-milletvekili-semra-guzel-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1054423314.html
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dokunulmazlığı kaldırılan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
semra güzel
hdp
dokunulmazlık
soruşturma
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Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.Başsavcılık, Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlattı. Güzel'in ifade için Başsavcılığa çağrılması bekleniyor.Başsavcılık, ifade işlemlerinin ardından delilleri inceleyerek Güzel hakkında kamu davası açılıp açılmayacağını değerlendirecek.
https://tr.sputniknews.com/20220301/hdp-diyarbakir-milletvekili-semra-guzelin-yasama-dokunulmazligi-kaldirildi-1054345540.html
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semra güzel, hdp, dokunulmazlık, soruşturma

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı

10:57 04.03.2022 (güncellendi: 11:02 04.03.2022)
© AASemra Güzel
Semra Güzel - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dokunulmazlığı kaldırılan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı.
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.
Başsavcılık, Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlattı. Güzel'in ifade için Başsavcılığa çağrılması bekleniyor.
Başsavcılık, ifade işlemlerinin ardından delilleri inceleyerek Güzel hakkında kamu davası açılıp açılmayacağını değerlendirecek.
HDP milletvekili Semra Güzel - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
POLİTİKA
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı
1 Mart, 21:51
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