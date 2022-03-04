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https://tr.sputniknews.com/20220304/ptt-calisanlarinin-maaslarindan-habersiz-kesinti-iddialariyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1054436750.html
PTT çalışanlarının maaşlarından habersiz kesinti yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
PTT çalışanlarının maaşlarından habersiz kesinti yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, PTT çalışanlarının ocak ayında üyesi olmadıkları halde Posta Çalışanları Sosyal Yardımlaşma ve Kanuni Haklarını Koruma Derneği... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T16:11+0300
2022-03-04T16:17+0300
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PTT çalışanlarının ocak ayı maaşlarından üyesi olmadıkları dernek için 20 TL aidat kesintisi yapıldığı iddia edildi. Maaşlarının eksik yatırıldığını fark eden PTT çalışanları Ziraat Bankası hesabından işlem hareketlerini kontrol edince "Posta Çalışanları Sosyal Yardımlaşma ve Kanunu Haklarını Koruma Derneği’ne (POSTDER) 20 liralık aidat kesintisi" yapıldığı öne sürüldü.Haber-Sen yaptığı açıklamada “Posta emekçilerinin bugün hesaplarında yapılan kesinti başlı başına bir skandaldır. Fakat bugün gerçekleşen mevzu sadece kesinti yapılması mevzusu değildir. Hepimizin kişisel verilerinin kanunsuz bir şekilde birilerine servis edilmesidir” ifadelerine yer verdi.‘Meclis gündemine taşındı’CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, PTT çalışanından üyesi olmadıkları dernek için 20'şer lira kesinti yapıldığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Kılıç, PTT çalışanlarının 2022 yılına maaşlarından habersiz kesinti yapıldığını iddia ederek verdiği soru önergesinde “On binlerce PTT çalışanı yeni yılın ilk ayki maaşından, üyesi olmadıkları Posta Çalışanları Sosyal Yardımlaşma ve Kanuni Haklarını Koruma Derneği tarafından 20 TL kesinti yapıldığını gördüler. Bu kesintinin ne olduğunu, neden yapıldığını yetkililere sorduklarında da tatmin edici cevaplar alamadılar, konu hep geçiştirildi. Çalışanlar bu duruma çok şaşırdı; çünkü, kesinti yapılmadan önce hiçbir şekilde kendilerine bildirimde bulunulmadı” ifadelerine yer verdi.‘Bakanlık'tan açıklama’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın soru önergesine verdiği cevapta “Konuyla ilgili olarak PTT AŞ Genel Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatılmıştır” yanıtını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220301/gelir-emlak-ve-cevre-temizlik-vergilerinde-ilk-taksit-donemi-basladi-1054325860.html
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ptt, haber-sen, sevda erdan kılıç

PTT çalışanlarının maaşlarından habersiz kesinti yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

16:11 04.03.2022 (güncellendi: 16:17 04.03.2022)
© AAptt
ptt - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© AA
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, PTT çalışanlarının ocak ayında üyesi olmadıkları halde Posta Çalışanları Sosyal Yardımlaşma ve Kanuni Haklarını Koruma Derneği adına para kesilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.
PTT çalışanlarının ocak ayı maaşlarından üyesi olmadıkları dernek için 20 TL aidat kesintisi yapıldığı iddia edildi. Maaşlarının eksik yatırıldığını fark eden PTT çalışanları Ziraat Bankası hesabından işlem hareketlerini kontrol edince "Posta Çalışanları Sosyal Yardımlaşma ve Kanunu Haklarını Koruma Derneği’ne (POSTDER) 20 liralık aidat kesintisi" yapıldığı öne sürüldü.
Haber-Sen yaptığı açıklamada “Posta emekçilerinin bugün hesaplarında yapılan kesinti başlı başına bir skandaldır. Fakat bugün gerçekleşen mevzu sadece kesinti yapılması mevzusu değildir. Hepimizin kişisel verilerinin kanunsuz bir şekilde birilerine servis edilmesidir” ifadelerine yer verdi.

‘Meclis gündemine taşındı’

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, PTT çalışanından üyesi olmadıkları dernek için 20'şer lira kesinti yapıldığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Kılıç, PTT çalışanlarının 2022 yılına maaşlarından habersiz kesinti yapıldığını iddia ederek verdiği soru önergesinde “On binlerce PTT çalışanı yeni yılın ilk ayki maaşından, üyesi olmadıkları Posta Çalışanları Sosyal Yardımlaşma ve Kanuni Haklarını Koruma Derneği tarafından 20 TL kesinti yapıldığını gördüler. Bu kesintinin ne olduğunu, neden yapıldığını yetkililere sorduklarında da tatmin edici cevaplar alamadılar, konu hep geçiştirildi. Çalışanlar bu duruma çok şaşırdı; çünkü, kesinti yapılmadan önce hiçbir şekilde kendilerine bildirimde bulunulmadı” ifadelerine yer verdi.

‘Bakanlık'tan açıklama’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın soru önergesine verdiği cevapta “Konuyla ilgili olarak PTT AŞ Genel Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatılmıştıryanıtını verdi.
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