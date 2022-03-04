https://tr.sputniknews.com/20220304/putin-ve-scholz-telefonda-ukraynadaki-gelismeleri-gorustu-1054441836.html

Putin ve Scholz, telefonda Ukrayna’daki gelişmeleri görüştü

Putin ve Scholz, telefonda Ukrayna’daki gelişmeleri görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, bugünkü telefon görüşmesinde, Ukrayna’daki durumu ele aldığı belirtildi. 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T19:35+0300

2022-03-04T19:35+0300

2022-03-04T19:45+0300

ukrayna krizi

kremlin

rusya

almanya

ukrayna

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053889101_0:68:3401:1981_1920x0_80_0_0_95e72a873200258fcb90e02448c7eabd.jpg

Kremlin’den yapılan açıklamada, Alman tarafının girişimi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtilirken, “Ukrayna’daki gelişmelerin müzakeresine devam edildi” dendi.Putin’in, Donbass halkını korumaya yönelik özel askeri operasyonunun, “mutlaka hayata geçirilecek olan” amaç ve görevlerini ayrıntılı biçimde anlattığı ifade edilen açıklamada, “Olaf Scholz, aktif çatışmalar ile sivil ve askeri kayıplarla ilgili endişelerini dile getirdi. Bu bağlamda, Vladimir Putin, Batı partnerlerinin, Kiev rejiminin Donbass cumhuriyetlerinin vatandaşlarına yönelik soykırımına, binlerce çocuk dahil yaklaşık 14 bin kişinin ölümüne 8 yıl boyunca göz yumduğunu anımsattı. Rus askerler, özel operasyon sırasında sivillerin hayatını kurtarmak için mümkün olan tüm önlemleri alıyor. Kiev ve diğer büyük şehirlere ateş açıldığı yönündeki iddialar ise kaba propaganda” ifadesine yer verildi.Ana tehdidin, çok sayıda savaş suçu işleyen neo-Nazi oluşumlarından kaynaklandığını vurgulayan Putin, bu silahlı oluşumların terör yöntemlerine başvurarak saldırı silahlarını meskun mahallelere yerleştirdiğini ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını dile getirdi. Açıklamada, “Bununla birlikte Kiev, bu barbarlığa son verme vaatlerini yerine getirmiyor, son günlerde bu tür olayların sayısı arttı” dendi.Arnavutluk, Hırvatistan, Kosova dahil üçüncü ülkelerden paralı askerler ile Suriye deneyimine sahip cihatçıların Ukrayna’ya geldiğini kaydeden Rus lider, büyük kısmı üniversite öğrencisi binlerce yabancı vatandaşın Ukrayna’da esir tutulduğunu ve radikaller tarafından canlı kalkan olarak kullanıldığını anlattı.Sivillerin, Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgelerden çıkma teşebbüslerinin silahla önlendiği belirtilen açıklamada, “En son çirkin olaylar arasında, neo-Naziler’in Sumı şehrinde yabancı öğrencilerin yaşadığı yurdu ateşe tutması, bunun sonucunda yaralananların olması. Kolektif Batı, bu uluslararası insani hukuk ihlallerini görmezden gelmeyi tercih ediyor. Bu bağlamda, Rusya Devlet Başkanı, Olaf Scholz’u, yabancıların derhal serbest bırakılmasını ve güvenli tahliyesini sağlamak için Kiev makamlarını etkilemeye çağırdı” ifadesine yer verildi.Rusya’nın, taleplerinin yerine getirilmesi şartıyla Ukrayna tarafıyla ve bu ülkede barış isteyen herkesle diyaloga açık olduğunu doğrulayan Putin, söz konusunun Ukrayna’nın tarafsız ve nükleerden arındırılmış statüsü, bu ülkenin militarizmden ve Nazilerden arındırılması, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğu ve Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Donetsk ve Lugansk bölgelerinin sınırları içinde bağımsızlığının tanınması olduğunu kaydetti.Putin, Belarus’ta yapılan görüşmelerin üçüncü ayağında, Kiev temsilcilerinin makul ve yapıcı konum alacağı umudunu dile getirdi.

rusya

almanya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kremlin, rusya, almanya, ukrayna, ukrayna krizi