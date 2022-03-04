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Samsun'da 4 milyon liralık uçuş simülatörünü 120 bin liraya üretti
Samsun'da 4 milyon liralık uçuş simülatörünü 120 bin liraya üretti
Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisi'nde görevli simülasyon mühendisi Bulat, "Tasarlama sürecinde öğrencilerin de yorumlarını dinleyerek onlara en iyi şekilde... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T15:27+0300
2022-03-04T15:31+0300
test uçuşu
simülatör
yaşam
samsun
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Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisi'nde görevli simülasyon mühendisi Emre Bulat, ileri seviye pilotaj eğitimi gören öğrencilerin eğitim yaptığı ve yurt dışından yaklaşık 4 milyon liraya alınan uçuş simülatörünü 120 bin lira civarında maliyetle geliştirdi.Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisinde hususi pilot lisansı alan öğrencilerin ileri seviye aletli uçuş ve gece yetkisi eğitimlerinde tecrübelerini geliştirmeleri amacıyla Cessna 172 Skyhawk tipi eğitim uçağının uçuş simülatörü tasarlandı.Emre Bulat, simülatör yapma fikrinin öğrencilerin ihtiyacından ortaya çıktığını söyledi. Üniversitelerinde sertifikalı simülatör bulunduğunu ama bunda çalışmanın saatlik ücrete tabi olduğunu vurgulayan Bulat, bu nedenle öğrencilerin rahatlıkla çalışma yapabileceği bir simülatör yapma kararı aldıklarını belirtti.Öğrenciler simülatörden ücretsiz yararlanabiliyorÜniversitenin sağladığı maddi imkanları kendi imkanlarıyla birleştirerek yazılımı kendilerine ait bir simülasyon yaptıklarını anlatan Bulat, "Bu cihazı öğrencilerin aletli uçuş safhasındaki çalışmaları için pratik yapma cihazı olarak tanımlayabiliriz. Öğrenciler burada istediği gibi istediği zaman çalışabiliyor. Çünkü hava muhalefeti ile karşı karşıya değil, gece gündüz farkı yok. Gelip burada istediği şartlarda ücretsiz olarak çalışmalarını yapabiliyorlar" dedi.Simülatörün yaklaşık 120 bin lira maliyeti olduğuna dikkati çeken Bulat, "Tasarlama sürecinde öğrencilerin de yorumlarını dinleyerek onlara en iyi şekilde verim sağlayacak ergonomik bir cihaz yapmaya çalıştık. Bu simülatörde kuş çarpması, uçağa yıldırım isabet etmesi gibi bütün durumlar var. Simülatörü yaklaşık bir yılda tamamladık. Bunun 6 ayı tasarım kısmıyla geçti. Sonra malzeme tedariki ve oluşturma süreci oldu" diye konuştu.Türkiye'de HAVELSAN'ın da simülatör yaptığını, uçuş okullarında kullanılan simülatörlerin ise genellikle yurt dışından getirildiğini dile getiren Bulat, "Rusya, Fransa gibi ülkelerden 3-4 milyon lira gibi bir rakama alınıyor. Aynı işlemi görüyor. Bizim simülatörün tek farkı, sadece öğrenci uçuş defterine uçuş saati yazamıyor ama burada pratik yapabiliyor. Bunu da öğretmenine sunup sınavlarda daha başarılı oluyor. Öğrencilerimiz bu simülatörle uçuş tecrübelerini artırıyor" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211129/evin-bodrumunda-ucus-keyfi-gercek-pilotlarla-beraber-simulatoru-test-ediyoruz-1051242549.html
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test uçuşu, simülatör, samsun, üretim

Samsun'da 4 milyon liralık uçuş simülatörünü 120 bin liraya üretti

15:27 04.03.2022 (güncellendi: 15:31 04.03.2022)
© AASamsun Üniversitesi Uçuş Akademisi'nde görevli simülasyon mühendisi Emre Bulat, uçuş simülatörü
Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisi'nde görevli simülasyon mühendisi Emre Bulat, uçuş simülatörü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© AA
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Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisi'nde görevli simülasyon mühendisi Bulat, "Tasarlama sürecinde öğrencilerin de yorumlarını dinleyerek onlara en iyi şekilde verim sağlayacak ergonomik bir cihaz yapmaya çalıştık" dedi.
Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisi'nde görevli simülasyon mühendisi Emre Bulat, ileri seviye pilotaj eğitimi gören öğrencilerin eğitim yaptığı ve yurt dışından yaklaşık 4 milyon liraya alınan uçuş simülatörünü 120 bin lira civarında maliyetle geliştirdi.
Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisinde hususi pilot lisansı alan öğrencilerin ileri seviye aletli uçuş ve gece yetkisi eğitimlerinde tecrübelerini geliştirmeleri amacıyla Cessna 172 Skyhawk tipi eğitim uçağının uçuş simülatörü tasarlandı.
Emre Bulat, simülatör yapma fikrinin öğrencilerin ihtiyacından ortaya çıktığını söyledi. Üniversitelerinde sertifikalı simülatör bulunduğunu ama bunda çalışmanın saatlik ücrete tabi olduğunu vurgulayan Bulat, bu nedenle öğrencilerin rahatlıkla çalışma yapabileceği bir simülatör yapma kararı aldıklarını belirtti.

Öğrenciler simülatörden ücretsiz yararlanabiliyor

Üniversitenin sağladığı maddi imkanları kendi imkanlarıyla birleştirerek yazılımı kendilerine ait bir simülasyon yaptıklarını anlatan Bulat, "Bu cihazı öğrencilerin aletli uçuş safhasındaki çalışmaları için pratik yapma cihazı olarak tanımlayabiliriz. Öğrenciler burada istediği gibi istediği zaman çalışabiliyor. Çünkü hava muhalefeti ile karşı karşıya değil, gece gündüz farkı yok. Gelip burada istediği şartlarda ücretsiz olarak çalışmalarını yapabiliyorlar" dedi.
Simülatörün yaklaşık 120 bin lira maliyeti olduğuna dikkati çeken Bulat, "Tasarlama sürecinde öğrencilerin de yorumlarını dinleyerek onlara en iyi şekilde verim sağlayacak ergonomik bir cihaz yapmaya çalıştık. Bu simülatörde kuş çarpması, uçağa yıldırım isabet etmesi gibi bütün durumlar var. Simülatörü yaklaşık bir yılda tamamladık. Bunun 6 ayı tasarım kısmıyla geçti. Sonra malzeme tedariki ve oluşturma süreci oldu" diye konuştu.
Türkiye'de HAVELSAN'ın da simülatör yaptığını, uçuş okullarında kullanılan simülatörlerin ise genellikle yurt dışından getirildiğini dile getiren Bulat, "Rusya, Fransa gibi ülkelerden 3-4 milyon lira gibi bir rakama alınıyor. Aynı işlemi görüyor. Bizim simülatörün tek farkı, sadece öğrenci uçuş defterine uçuş saati yazamıyor ama burada pratik yapabiliyor. Bunu da öğretmenine sunup sınavlarda daha başarılı oluyor. Öğrencilerimiz bu simülatörle uçuş tecrübelerini artırıyor" ifadelerini kullandı.
Trabzonlu genç yaptı: Evin bodrumunda uçuş keyfi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
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29 Kasım 2021, 10:55
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