https://tr.sputniknews.com/20220304/turkiyede-son-24-saatte-38-bin-283-yeni-vaka-tespit-edildi-180-kisi-hayatini-kaybetti-1054442455.html

Türkiye'de son 24 saatte 38 bin 283 yeni vaka tespit edildi, 180 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 38 bin 283 yeni vaka tespit edildi, 180 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 614 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 180 kişi yaşamını yitirdi. 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T20:05+0300

2022-03-04T20:05+0300

2022-03-04T20:05+0300

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

vaka sayısı

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 365 bin 614 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 180 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 63 bin 311 oldu.18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,15, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92.97 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 943 bin 346 doza yükseldi.18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, vaka sayısı