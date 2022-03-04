https://tr.sputniknews.com/20220304/ziraat-turkiye-kupasinda-yari-final-eslesmeleri-belli-oldu-1054416951.html
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde Trabzonspor ile Kayserispor, Alanyaspor ile de Sivasspor karşı karşıya gelecek. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T00:15+0300
2022-03-04T00:15+0300
2022-03-04T00:16+0300
spor
ziraat türkiye kupası
futbol
çeyrek final
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı.Kupada dördüncü ve son çeyrek final müsabakasında Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FKkarşılaştı. Alanyaspor, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta rakibini uzatmalarda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen son takım oldu.Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, Alanyaspor ile de Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek.Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, rövanşlar ise 10, 11 veya 12 Mayıs'ta oynanacak.
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ziraat türkiye kupası, futbol, çeyrek final
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
00:15 04.03.2022 (güncellendi: 00:16 04.03.2022) Abone ol
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde Trabzonspor ile Kayserispor, Alanyaspor ile de Sivasspor karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı.
Kupada dördüncü ve son çeyrek final müsabakasında Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FKkarşılaştı. Alanyaspor, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta rakibini uzatmalarda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen son takım oldu.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, Alanyaspor ile de Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, rövanşlar ise 10, 11 veya 12 Mayıs'ta oynanacak.