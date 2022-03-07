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Angelina Jolie, Yemen'de sığınmacı kampını ziyaret etti
Angelina Jolie, Yemen'de sığınmacı kampını ziyaret etti
Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, çatışmaların neden olduğu insani felakete dikkati çekmek için geldiği Yemen'de bir sığınmacı... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
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yemen, фото, angelina jolie, sığınmacı kampı, birleşmiş milletler (bm)

Angelina Jolie, Yemen'de sığınmacı kampını ziyaret etti

14:07 07.03.2022 (güncellendi: 14:10 07.03.2022)
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Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, çatışmaların neden olduğu insani felakete dikkati çekmek için geldiği Yemen'de bir sığınmacı kampını ziyaret etti.
© AABirleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) Yemen ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki ilk durağı Lahic kentindeki bir sığınmacı kampı olan Jolie, geçimlerini sağlamak için mücadele veren yerlerinden edilmiş Yemenli kadınlarla sohbet etti. UNHCR açıklamasında, Lahic kentinde çatışmalardan kaçmak için evlerini terk ederek yine kentin başka bölgelerine sığınmak zorunda kalan 35 ailenin şu an oldukça zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği aktarıldı.
Angelina Jolie, Yemen'de bir sığınmacı kampını ziyaret etti - Sputnik Türkiye
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© AA
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) Yemen ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki ilk durağı Lahic kentindeki bir sığınmacı kampı olan Jolie, geçimlerini sağlamak için mücadele veren yerlerinden edilmiş Yemenli kadınlarla sohbet etti. UNHCR açıklamasında, Lahic kentinde çatışmalardan kaçmak için evlerini terk ederek yine kentin başka bölgelerine sığınmak zorunda kalan 35 ailenin şu an oldukça zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği aktarıldı.
© REUTERSBirleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, Yemen'deki çatışmaların neden olduğu insani felakete dikkati çekmek için dün bu ülkeye gelmişti. Jolie, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'daki vahşete tanık olmaya, çatışmaya son verilmesi ve insani yardımların ulaşması çağrısında bulunmaya devam ederken, barışa umutsuzca ihtiyaç duyan bu insanlara destek için Yemen'deyim" ifadelerini kullanmıştı.
Angelina Jolie, Yemen'de bir sığınmacı kampını ziyaret etti - Sputnik Türkiye
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© REUTERS
Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, Yemen'deki çatışmaların neden olduğu insani felakete dikkati çekmek için dün bu ülkeye gelmişti. Jolie, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'daki vahşete tanık olmaya, çatışmaya son verilmesi ve insani yardımların ulaşması çağrısında bulunmaya devam ederken, barışa umutsuzca ihtiyaç duyan bu insanlara destek için Yemen'deyim" ifadelerini kullanmıştı.
© REUTERSUzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Angelina Jolie, Yemen'de bir sığınmacı kampını ziyaret etti - Sputnik Türkiye
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© REUTERS
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
© REUTERSÜlkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı. Temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.
Angelina Jolie, Yemen'de bir sığınmacı kampını ziyaret etti - Sputnik Türkiye
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© REUTERS
Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı. Temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.
© REUTERSBM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, İsveç ve İsviçre hükümetlerinin ev sahipliğinde 16 Mart'ta Yemen için bir bağış konferansı yapılacağını duyurmuştu.
Angelina Jolie, Yemen'de bir sığınmacı kampını ziyaret etti - Sputnik Türkiye
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© REUTERS
BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, İsveç ve İsviçre hükümetlerinin ev sahipliğinde 16 Mart'ta Yemen için bir bağış konferansı yapılacağını duyurmuştu.
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