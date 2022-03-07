Angelina Jolie, Yemen'de sığınmacı kampını ziyaret etti

© AA Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) Yemen ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki ilk durağı Lahic kentindeki bir sığınmacı kampı olan Jolie, geçimlerini sağlamak için mücadele veren yerlerinden edilmiş Yemenli kadınlarla sohbet etti. UNHCR açıklamasında, Lahic kentinde çatışmalardan kaçmak için evlerini terk ederek yine kentin başka bölgelerine sığınmak zorunda kalan 35 ailenin şu an oldukça zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği aktarıldı.