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Bakan Bozdağ: Bundan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak
Bakan Bozdağ: Bundan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına yönelik şiddete ilişkin kanunda yapılacak değişiklikle ilgili "Bundan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak"... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T11:26+0300
2022-03-07T11:46+0300
iyi hal indirimi
politika
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
bekir bozdağ
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Bakan Bozdağ, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi uygulanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, "23 bıçak yiyen bir kadını bıçaklayan faili bizim kanunumuz adli kontrolle serbest bırakmaya izin vermez. O nedenle yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye karar verdik. Bunlardan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak" dedi. Ayçiçeği ve stokçuluk tartışmalarına da yanıt veren Bozdağ, "Ceza Kanunu'nda alınan tedbirlerin zaman zaman yetersiz olduğu görülüyor. Stokçulukla ilgili kararları yeniden düzenleyeceğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.
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iyi hal indirimi, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, bekir bozdağ

Bakan Bozdağ: Bundan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak

11:26 07.03.2022 (güncellendi: 11:46 07.03.2022)
© AAHükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© AA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına yönelik şiddete ilişkin kanunda yapılacak değişiklikle ilgili "Bundan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak" dedi.
Bakan Bozdağ, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi uygulanmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Bozdağ, "23 bıçak yiyen bir kadını bıçaklayan faili bizim kanunumuz adli kontrolle serbest bırakmaya izin vermez. O nedenle yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye karar verdik. Bunlardan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak" dedi.
Ayçiçeği ve stokçuluk tartışmalarına da yanıt veren Bozdağ, "Ceza Kanunu'nda alınan tedbirlerin zaman zaman yetersiz olduğu görülüyor. Stokçulukla ilgili kararları yeniden düzenleyeceğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.
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