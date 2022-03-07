https://tr.sputniknews.com/20220307/bakan-bozdag-bundan-sonra-iyi-hal-indirimi-ucu-acik-nedenlerle-olmayacak-1054487274.html

Bakan Bozdağ: Bundan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak

Bakan Bozdağ: Bundan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına yönelik şiddete ilişkin kanunda yapılacak değişiklikle ilgili "Bundan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak"... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T11:26+0300

2022-03-07T11:26+0300

2022-03-07T11:46+0300

iyi hal indirimi

politika

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

kadına şiddet

kadına yönelik şiddet

bekir bozdağ

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Bakan Bozdağ, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi uygulanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, "23 bıçak yiyen bir kadını bıçaklayan faili bizim kanunumuz adli kontrolle serbest bırakmaya izin vermez. O nedenle yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye karar verdik. Bunlardan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak" dedi. Ayçiçeği ve stokçuluk tartışmalarına da yanıt veren Bozdağ, "Ceza Kanunu'nda alınan tedbirlerin zaman zaman yetersiz olduğu görülüyor. Stokçulukla ilgili kararları yeniden düzenleyeceğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.

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iyi hal indirimi, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, bekir bozdağ