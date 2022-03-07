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https://tr.sputniknews.com/20220307/balikesirde-hurdacilara-denetim-52-araca-cezai-islem-uygulandi-26-arac-trafikten-men-edildi-1054506666.html
Balıkesir’de hurdacılara denetim: 52 araca cezai işlem uygulandı, 26 araç trafikten men edildi
Balıkesir’de hurdacılara denetim: 52 araca cezai işlem uygulandı, 26 araç trafikten men edildi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis ekipleri, hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirdi. 52 araca 122 bin 309 lira cezai işlem uygulanırken, hurda toplayan... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T22:10+0300
2022-03-07T22:10+0300
türkiye
balıkesir
hurdacı
edremit
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İlçe genelinde genel güvenliğin sağlanması için Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İlçe Trafik Timleri hurdacılara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 244 aracın kontrolleri yapıldı. 52 araca 122 bin 309 lira cezai işlem uygulanırken, hurda toplayan 26 araç trafikten men edildi. Ayrıca hurda toplayan bir iş yerine 13 kez emre aykırı davranıştan idari işlem gerçekleştirildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerine devam edeceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220219/at-arabasina-el-konulan-hurdaci-atiyla-kaymakamlik-binasina-girmek-istedi-1054016217.html
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balıkesir, hurdacı, edremit

Balıkesir’de hurdacılara denetim: 52 araca cezai işlem uygulandı, 26 araç trafikten men edildi

22:10 07.03.2022
© İHA / EMRAH ELMAS-AW561915Balıkesir'de hurdacılara denetim
Balıkesir'de hurdacılara denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© İHA / EMRAH ELMAS-AW561915
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis ekipleri, hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirdi. 52 araca 122 bin 309 lira cezai işlem uygulanırken, hurda toplayan 26 araç trafikten men edildi.
İlçe genelinde genel güvenliğin sağlanması için Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İlçe Trafik Timleri hurdacılara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 244 aracın kontrolleri yapıldı. 52 araca 122 bin 309 lira cezai işlem uygulanırken, hurda toplayan 26 araç trafikten men edildi. Ayrıca hurda toplayan bir iş yerine 13 kez emre aykırı davranıştan idari işlem gerçekleştirildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerine devam edeceği öğrenildi.
at arabası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
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