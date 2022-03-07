https://tr.sputniknews.com/20220307/benzine-57-motorine-1-lira-44-kurus-zam-1054471231.html

Benzine 57, motorine 1 lira 44 kuruş zam

Benzine 57, motorine 1 lira 44 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere kuruş, motorinin litre fiyatına ise kuruş zam geldi. 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T16:31+0300

2022-03-07T16:31+0300

2022-03-07T16:35+0300

zam

ekonomi

benzin

motorin

benzin fiyatları

akaryakıt

enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104232/46/1042324600_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_816396834ebb2fed92951cd41169783a.jpg

Akaryakıtta art arda gelen zamlar yeni haftada da devam ediyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, 8 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220304/akaryakit-fiyatlari-15-ayda-yuzde-185-artti-bir-depo-benzin-1000-liraya-dolmuyor-1054431748.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zam, benzin, motorin, benzin fiyatları, akaryakıt, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)