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https://tr.sputniknews.com/20220307/benzine-57-motorine-1-lira-44-kurus-zam-1054471231.html
Benzine 57, motorine 1 lira 44 kuruş zam
Benzine 57, motorine 1 lira 44 kuruş zam
Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere kuruş, motorinin litre fiyatına ise kuruş zam geldi. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T16:31+0300
2022-03-07T16:35+0300
zam
ekonomi
benzin
motorin
benzin fiyatları
akaryakıt
enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)
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Akaryakıtta art arda gelen zamlar yeni haftada da devam ediyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, 8 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220304/akaryakit-fiyatlari-15-ayda-yuzde-185-artti-bir-depo-benzin-1000-liraya-dolmuyor-1054431748.html
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zam, benzin, motorin, benzin fiyatları, akaryakıt, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

Benzine 57, motorine 1 lira 44 kuruş zam

16:31 07.03.2022 (güncellendi: 16:35 07.03.2022)
© AABenzin, motorin, akaryakıt
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© AA
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Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere kuruş, motorinin litre fiyatına ise kuruş zam geldi.
Akaryakıtta art arda gelen zamlar yeni haftada da devam ediyor.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, 8 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam yapıldı.
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
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