https://tr.sputniknews.com/20220307/benzine-57-motorine-1-lira-44-kurus-zam-1054471231.html
Benzine 57, motorine 1 lira 44 kuruş zam
Benzine 57, motorine 1 lira 44 kuruş zam
Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere kuruş, motorinin litre fiyatına ise kuruş zam geldi. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T16:31+0300
2022-03-07T16:31+0300
2022-03-07T16:35+0300
zam
ekonomi
benzin
motorin
benzin fiyatları
akaryakıt
enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104232/46/1042324600_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_816396834ebb2fed92951cd41169783a.jpg
Akaryakıtta art arda gelen zamlar yeni haftada da devam ediyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, 8 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220304/akaryakit-fiyatlari-15-ayda-yuzde-185-artti-bir-depo-benzin-1000-liraya-dolmuyor-1054431748.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104232/46/1042324600_76:0:825:562_1920x0_80_0_0_25979d0d9993d2a3a607d3ee56fed1ac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zam, benzin, motorin, benzin fiyatları, akaryakıt, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)
Benzine 57, motorine 1 lira 44 kuruş zam
16:31 07.03.2022 (güncellendi: 16:35 07.03.2022) Abone ol
Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere kuruş, motorinin litre fiyatına ise kuruş zam geldi.
Akaryakıtta art arda gelen zamlar yeni haftada da devam ediyor.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, 8 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam yapıldı.