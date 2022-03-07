https://tr.sputniknews.com/20220307/besiktasta-musterileri-tesetturlu-diye-iceri-almayan-restoran-isletmecileri-hakkinda-sorusturma-1054499032.html

Beşiktaş'ta müşterileri 'tesettürlü' diye içeri almayan restoran işletmecileri hakkında soruşturma

Beşiktaş'ta müşterileri 'tesettürlü' diye içeri almayan restoran işletmecileri hakkında soruşturma

Beşiktaş'taki bir restoranda kadınların tesettürlü oldukları gerekçesiyle içeriye alınmaması ile ilgili olarak işletmeciler hakkında ‘nefret ve ayrımcılık’... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T16:38+0300

2022-03-07T16:38+0300

2022-03-07T16:48+0300

tesettür yasağı

türkiye

beşiktaş

soruşturma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054498860_0:0:2439:1372_1920x0_80_0_0_2b1d68b05dcf8050683d30d4917910d5.jpg

Beşiktaş'taki Momo Bebeköy isimli restoranda tesettürlü oldukları için içeri alınmayan kadınların konuyla ilgili emniyette şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Görüntülerinin paylaşılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca restoranda yaşanan olaya ilişkin ‘nefret ve ayrımcılık’ suçundan resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Ne olmuştu?Beşiktaş'taki Momo Bebeköy isimli restoran, iddiaya göre, 5 Mart 2022 günü iki genç kızı tesettürlü oldukları gerekçesiyle içeri almamıştı. Duruma tepki gösteren kadınlar, içeri alınmadıkları anları telefon ile kaydetmişti. Restoran çalışanının genç kadınlara "Tesettürlü alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz" dediği görülmüştü. Neye uğradığını şaşıran kadınlar görüntüleri sosyal medyada paylaşmış, işletmenin tutumu sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki görmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20220222/bolu-belediye-baskani-ozcan-basini-acti-diye-kadin-belediye-calisanina-uyari-cezasi-verdim-1054129637.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tesettür yasağı, beşiktaş, soruşturma