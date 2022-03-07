https://tr.sputniknews.com/20220307/besiktasta-musterileri-tesetturlu-diye-iceri-almayan-restoran-isletmecileri-hakkinda-sorusturma-1054499032.html
Beşiktaş'ta müşterileri 'tesettürlü' diye içeri almayan restoran işletmecileri hakkında soruşturma
Beşiktaş'ta müşterileri 'tesettürlü' diye içeri almayan restoran işletmecileri hakkında soruşturma
Beşiktaş'taki bir restoranda kadınların tesettürlü oldukları gerekçesiyle içeriye alınmaması ile ilgili olarak işletmeciler hakkında ‘nefret ve ayrımcılık’... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T16:38+0300
2022-03-07T16:38+0300
2022-03-07T16:48+0300
tesettür yasağı
türkiye
beşiktaş
soruşturma
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Beşiktaş'taki Momo Bebeköy isimli restoranda tesettürlü oldukları için içeri alınmayan kadınların konuyla ilgili emniyette şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Görüntülerinin paylaşılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca restoranda yaşanan olaya ilişkin ‘nefret ve ayrımcılık’ suçundan resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Ne olmuştu?Beşiktaş'taki Momo Bebeköy isimli restoran, iddiaya göre, 5 Mart 2022 günü iki genç kızı tesettürlü oldukları gerekçesiyle içeri almamıştı. Duruma tepki gösteren kadınlar, içeri alınmadıkları anları telefon ile kaydetmişti. Restoran çalışanının genç kadınlara "Tesettürlü alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz" dediği görülmüştü. Neye uğradığını şaşıran kadınlar görüntüleri sosyal medyada paylaşmış, işletmenin tutumu sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki görmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220222/bolu-belediye-baskani-ozcan-basini-acti-diye-kadin-belediye-calisanina-uyari-cezasi-verdim-1054129637.html
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tesettür yasağı, beşiktaş, soruşturma
Beşiktaş'ta müşterileri 'tesettürlü' diye içeri almayan restoran işletmecileri hakkında soruşturma
16:38 07.03.2022 (güncellendi: 16:48 07.03.2022) Abone ol
Beşiktaş'taki bir restoranda kadınların tesettürlü oldukları gerekçesiyle içeriye alınmaması ile ilgili olarak işletmeciler hakkında ‘nefret ve ayrımcılık’ suçundan resen soruşturma başlatıldı.
Beşiktaş'taki Momo Bebeköy isimli restoranda tesettürlü oldukları için içeri alınmayan kadınların konuyla ilgili emniyette şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Görüntülerinin paylaşılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca restoranda yaşanan olaya ilişkin ‘nefret ve ayrımcılık’ suçundan resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Ne olmuştu?
Beşiktaş'taki Momo Bebeköy isimli restoran, iddiaya göre, 5 Mart 2022 günü iki genç kızı tesettürlü oldukları gerekçesiyle içeri almamıştı.
Duruma tepki gösteren kadınlar, içeri alınmadıkları anları telefon ile kaydetmişti. Restoran çalışanının genç kadınlara "Tesettürlü alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz" dediği görülmüştü. Neye uğradığını şaşıran kadınlar görüntüleri sosyal medyada paylaşmış, işletmenin tutumu sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki görmüştü.