https://tr.sputniknews.com/20220307/dr-kocyigit-botoksa-40li-yaslarda-baslarsaniz-kirisikliklar-zamanla-duzelmez-1054495949.html

Dr. Koçyiğit: Botoksa 40'lı yaşlarda başlarsanız kırışıklıklar zamanla düzelmez

Dr. Koçyiğit: Botoksa 40'lı yaşlarda başlarsanız kırışıklıklar zamanla düzelmez

“20’li yaşlardan sonra düzenli botoks yapılan bir ciltte derin kırışıklıklar oluşmaz. 40’lı yaşlarda botoksa başlarsanız kırışıklıklar zamanla düzelmez” diyen... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T15:06+0300

2022-03-07T15:06+0300

2022-03-07T15:07+0300

görüş

estetik

botoks

uyarı

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Ünlülerin estetik doktoru Murat Koçyiğit, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.‘Göz kapağı cerrahisine çok fazla talep arttı’“Son zamanlarda üst göz kapağı cerrahisine çok fazla talep var” diyen Koçyiğit, şöyle devam etti:Koçyiğit, “Artık malzemesini çantasına koyup evlere işlem (dolgu/botoks) yapmaya giden insanlar var. Ev ev dolaşıp bu kişiler hekim değil” şeklinde konuştu.'Ciltteki bazı değişiklikler zamanla geri dönülemez bir hale geliyor'Koçyiğit, “Ciltteki bazı değişiklikler zamanla geri dönülemez bir hale geliyor. Örneğin siz 20’li yaşlardan sonra düzenli botoks yapan bir cilde derin kırışıklıklar oluşmasını engellersiniz, ileriki dönemde kırışıklıklarla ilgili sıkıntınız olmaz. Ama 40’lı, 50’li yaşlarda botoksa başlarsınız kırışıklıklar derin olduğundan zamanla düzeltemiyorsunuz. Şimdiden cilde yatırım yapmak, mezoterapilerle cildi diri tutmak lazım” ifadelerini kullandı.‘Ağır abiler çekinerek gelseler de botoksun verdiği freshliği gördükten sonra bırakamıyorlar’Koçyiğit, “20’li yaşlardan itibaren erkekler de bize geliyor, Maskulen, ağır abiler çekinerek gelseler de botoksun verdiği o freshliği gördükten sonra bırakamıyorlar. Erkekler, kadınlara göre ağrıya karşı daha dayanıksız” dedi.

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2022

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

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estetik, botoks, uyarı