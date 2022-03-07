https://tr.sputniknews.com/20220307/dr-kocyigit-botoksa-40li-yaslarda-baslarsaniz-kirisikliklar-zamanla-duzelmez-1054495949.html
Dr. Koçyiğit: Botoksa 40'lı yaşlarda başlarsanız kırışıklıklar zamanla düzelmez
Dr. Koçyiğit: Botoksa 40'lı yaşlarda başlarsanız kırışıklıklar zamanla düzelmez
“20’li yaşlardan sonra düzenli botoks yapılan bir ciltte derin kırışıklıklar oluşmaz. 40’lı yaşlarda botoksa başlarsanız kırışıklıklar zamanla düzelmez” diyen... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T15:06+0300
2022-03-07T15:06+0300
2022-03-07T15:07+0300
görüş
estetik
botoks
uyarı
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Ünlülerin estetik doktoru Murat Koçyiğit, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.‘Göz kapağı cerrahisine çok fazla talep arttı’“Son zamanlarda üst göz kapağı cerrahisine çok fazla talep var” diyen Koçyiğit, şöyle devam etti:Koçyiğit, “Artık malzemesini çantasına koyup evlere işlem (dolgu/botoks) yapmaya giden insanlar var. Ev ev dolaşıp bu kişiler hekim değil” şeklinde konuştu.'Ciltteki bazı değişiklikler zamanla geri dönülemez bir hale geliyor'Koçyiğit, “Ciltteki bazı değişiklikler zamanla geri dönülemez bir hale geliyor. Örneğin siz 20’li yaşlardan sonra düzenli botoks yapan bir cilde derin kırışıklıklar oluşmasını engellersiniz, ileriki dönemde kırışıklıklarla ilgili sıkıntınız olmaz. Ama 40’lı, 50’li yaşlarda botoksa başlarsınız kırışıklıklar derin olduğundan zamanla düzeltemiyorsunuz. Şimdiden cilde yatırım yapmak, mezoterapilerle cildi diri tutmak lazım” ifadelerini kullandı.‘Ağır abiler çekinerek gelseler de botoksun verdiği freshliği gördükten sonra bırakamıyorlar’Koçyiğit, “20’li yaşlardan itibaren erkekler de bize geliyor, Maskulen, ağır abiler çekinerek gelseler de botoksun verdiği o freshliği gördükten sonra bırakamıyorlar. Erkekler, kadınlara göre ağrıya karşı daha dayanıksız” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211210/uzman-doktor-aldemir-yanlis-uygulanan-dudak-dolgulari-korluge-yol-acabilir-1051638947.html
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Serhat Sarısözen
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MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
estetik, botoks, uyarı
Dr. Koçyiğit: Botoksa 40'lı yaşlarda başlarsanız kırışıklıklar zamanla düzelmez
15:06 07.03.2022 (güncellendi: 15:07 07.03.2022) Abone ol
“20’li yaşlardan sonra düzenli botoks yapılan bir ciltte derin kırışıklıklar oluşmaz. 40’lı yaşlarda botoksa başlarsanız kırışıklıklar zamanla düzelmez” diyen estetik doktoru Koçyiğit, “Ağır abiler çekinerek gelseler de botoksun verdiği freshliği gördükten sonra bırakamıyorlar” ifadelerini kullandı.
Ünlülerin estetik doktoru Murat Koçyiğit, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
‘Göz kapağı cerrahisine çok fazla talep arttı’
“Son zamanlarda üst göz kapağı cerrahisine çok fazla talep var” diyen Koçyiğit, şöyle devam etti:
“Çünkü göz bölgesi bizi yorgun gösteriyor. Özellikle pandemi döneminde gözümüzü çok fazla kullanır hale geldik. Telefon, bilgisayar, online eğitimlerle üst göz kapağındaki problemler oldukça arttı. Bunu arttıran sadece ekrana bakmak da değil. Uykusuzluk, sigara içme, az su içme, stres son dönemlerde oldukça arttı. Fazla cildi alıp, tekrar dikiyoruz.”
Koçyiğit, “Artık malzemesini çantasına koyup evlere işlem (dolgu/botoks) yapmaya giden insanlar var. Ev ev dolaşıp bu kişiler hekim değil” şeklinde konuştu.
'Ciltteki bazı değişiklikler zamanla geri dönülemez bir hale geliyor'
Koçyiğit, “Ciltteki bazı değişiklikler zamanla geri dönülemez bir hale geliyor. Örneğin siz 20’li yaşlardan sonra düzenli botoks yapan bir cilde derin kırışıklıklar oluşmasını engellersiniz, ileriki dönemde kırışıklıklarla ilgili sıkıntınız olmaz. Ama 40’lı, 50’li yaşlarda botoksa başlarsınız kırışıklıklar derin olduğundan zamanla düzeltemiyorsunuz. Şimdiden cilde yatırım yapmak, mezoterapilerle cildi diri tutmak lazım” ifadelerini kullandı.
‘Ağır abiler çekinerek gelseler de botoksun verdiği freshliği gördükten sonra bırakamıyorlar’
Koçyiğit, “20’li yaşlardan itibaren erkekler de bize geliyor, Maskulen, ağır abiler çekinerek gelseler de botoksun verdiği o freshliği gördükten sonra bırakamıyorlar. Erkekler, kadınlara göre ağrıya karşı daha dayanıksız” dedi.