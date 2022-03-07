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İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T12:51+0300
2022-03-07T13:03+0300
fahrettin koca
koronavirüs
koronavirüs
koronavirüs tedbirleri
vaka sayısı
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 19-25 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 646.49, Ankara'da 1275.52, İzmir'de 662,39 oldu. Amasya bu hafta da vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise sırasıyla, Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta ve İstanbul.
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fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri , vaka sayısı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

12:51 07.03.2022 (güncellendi: 13:03 07.03.2022)
© AATürkiye-koronavirüs-vaka
Türkiye-koronavirüs-vaka - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 19-25 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 646.49, Ankara'da 1275.52, İzmir'de 662,39 oldu. Amasya bu hafta da vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise sırasıyla, Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta ve İstanbul.
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