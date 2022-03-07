https://tr.sputniknews.com/20220307/illere-gore-haftalik-vaka-sayisi-aciklandi-1054490873.html

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T12:51+0300

2022-03-07T12:51+0300

2022-03-07T13:03+0300

fahrettin koca

koronavirüs

koronavirüs

koronavirüs tedbirleri

vaka sayısı

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 19-25 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 646.49, Ankara'da 1275.52, İzmir'de 662,39 oldu. Amasya bu hafta da vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise sırasıyla, Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta ve İstanbul.

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fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri , vaka sayısı