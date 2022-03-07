İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
12:51 07.03.2022 (güncellendi: 13:03 07.03.2022)
© AATürkiye-koronavirüs-vaka
© AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 19-25 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 646.49, Ankara'da 1275.52, İzmir'de 662,39 oldu. Amasya bu hafta da vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.
19-25 Şubat arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/C7C8uSYmrI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 7, 2022
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise sırasıyla, Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta ve İstanbul.
19-25 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta, İstanbul. pic.twitter.com/dflPEieSR3— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 7, 2022