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İstanbul'da marketlerde ayçiçeği yağı denetimi yapıldı
İstanbul'da marketlerde ayçiçeği yağı denetimi yapıldı
İstanbul'da ilçe belediyelerince, ayçiçeği yağını fahiş fiyatla satan ve stokçuluk yapan marketler denetlendi. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T18:17+0300
2022-03-07T18:17+0300
türkiye
ayçiçek yağı
stok
denetim
istanbul
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Kentin birçok ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, fahiş fiyat farkı, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı ve stok yapılması gibi durumlar kontrol edildi.Fatih Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine ilçedeki marketlerde yağ fiyatlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık olup olmadığını inceleyerek, fiyat farkı tespit edilen işletmeler hakkında yasal işlem yaptı.Kağıthane Belediyesi zabıta ekiplerince, yağların depolara kaldırılması ve fahiş fiyat artışına karşı zincir marketler kontrol edildi. Ekipler, usulsüzlük yapan işletmelere cezai işlem uyguladı.Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekiplerinin denetiminde de, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, işletmelere etiket, tarife bilgisi ve satıştan kaçınmayla ilgili işlem yapıldı. Ekipler, talep ve şikayetlerin "Alo 175" Tüketici Danışma Hattı'na iletebileceği konusunda vatandaşları bilgilendirdi.Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, stokçuluk yapılmasının önüne geçmek üzere zincir marketlerde ve satış noktalarında denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimlerde, ayçiçeği yağlarının fiyat etiketleri ve marketlerin depoları kontrol edildi.İş yeri sahipleri stokçuluk konusunda uyarıldıPendik Belediyesi ekiplerince de çok sayıda markette denetim yapıldı. İş yeri sahiplerini stokçuluk yapmamaları konusunda uyaran ekiplerin denetimlerinin, önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde ayçiçeği yağının satışıyla ilgili şikayetler üzerine raf ve depolara yönelik denetim gerçekleştirdi. Marketleri gezen ekipler, hem stokçuluk durumunu hem de etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol etti.Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekiplerince, son günlerde yağ satışları konusunda vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine fahiş fiyat uygulaması ve stokçuluk yapan marketler kontrol edildi. Denetimlerde, depolarda saklanan yağların çıkarılarak satışa sunulması sağlanırken etiket fiyatları da düşürüldü.
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ayçiçek yağı, stok, denetim, istanbul

İstanbul'da marketlerde ayçiçeği yağı denetimi yapıldı

18:17 07.03.2022
© AAAyçiçek yağı
Ayçiçek yağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© AA
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İstanbul'da ilçe belediyelerince, ayçiçeği yağını fahiş fiyatla satan ve stokçuluk yapan marketler denetlendi.
Kentin birçok ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, fahiş fiyat farkı, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı ve stok yapılması gibi durumlar kontrol edildi.
Fatih Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine ilçedeki marketlerde yağ fiyatlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık olup olmadığını inceleyerek, fiyat farkı tespit edilen işletmeler hakkında yasal işlem yaptı.
Kağıthane Belediyesi zabıta ekiplerince, yağların depolara kaldırılması ve fahiş fiyat artışına karşı zincir marketler kontrol edildi. Ekipler, usulsüzlük yapan işletmelere cezai işlem uyguladı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekiplerinin denetiminde de, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, işletmelere etiket, tarife bilgisi ve satıştan kaçınmayla ilgili işlem yapıldı. Ekipler, talep ve şikayetlerin "Alo 175" Tüketici Danışma Hattı'na iletebileceği konusunda vatandaşları bilgilendirdi.
Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, stokçuluk yapılmasının önüne geçmek üzere zincir marketlerde ve satış noktalarında denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimlerde, ayçiçeği yağlarının fiyat etiketleri ve marketlerin depoları kontrol edildi.

İş yeri sahipleri stokçuluk konusunda uyarıldı

Pendik Belediyesi ekiplerince de çok sayıda markette denetim yapıldı. İş yeri sahiplerini stokçuluk yapmamaları konusunda uyaran ekiplerin denetimlerinin, önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.
Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde ayçiçeği yağının satışıyla ilgili şikayetler üzerine raf ve depolara yönelik denetim gerçekleştirdi. Marketleri gezen ekipler, hem stokçuluk durumunu hem de etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol etti.
Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekiplerince, son günlerde yağ satışları konusunda vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine fahiş fiyat uygulaması ve stokçuluk yapan marketler kontrol edildi. Denetimlerde, depolarda saklanan yağların çıkarılarak satışa sunulması sağlanırken etiket fiyatları da düşürüldü.
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