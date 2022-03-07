https://tr.sputniknews.com/20220307/kuresel-sirketten-yemeklik-yag-uyarisi-fiyatlar-yuksek-kalacak-1054494645.html
Küresel şirketten yemeklik yağ uyarısı: Fiyatlar yüksek kalacak
Küresel şirketten yemeklik yağ uyarısı: Fiyatlar yüksek kalacak
Tarım emtiası konusunda uzmanlaşmış küresel danışmanlık şirketi LMC International'a göre Ukrayna'daki kriz çözülmedikçe yemeklik yağ fiyatları artmaya devam... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T14:30+0300
2022-03-07T14:30+0300
2022-03-07T14:34+0300
ayçiçek yağı
ekonomi
fiyat
palmiye yağı
ukrayna krizi
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Türkiye'de olduğu gibi küresel düzeyde de yemeklik yağ konusunda ciddi bir kriz yaşanıyor.LMC International Yönetim Kurulu Başkanı James Fry’a göre Ukrayna'daki kriz çözülmedikçe yemeklik yağ fiyatları önümüzdeki aylarda yüksek kalmaya devam edecek.“Fiyatların yönünü aşağı çevirmeden önce daha da yükselmesi muhtemel” diyen Fry, “Petroldeki sıkılaşma ve ayçiçek yağı arzındaki oluşan kaybın yanında bu boşluğu dolduracak bir alternatifin yokluğu piyasanın bir iki ay önce kimsenin öngörmediği şekilde sıkılaşacağına işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu.Bloomberg HT'nin haberine göre sebze yağında yaşanacak gerçek zorluğun önümüzdeki 6 ay içinde yaşanacağını belirten Fry, kanola yağı üretiminin Kanada’da yaşanan sorunlar nedeniyle düştüğünü, soya yağında bir artış görülmediğini ve palm yağının ise düşük üretim sezonunda olduğuna dikkat çekerek Malezya’daki palm yağı üretiminin bu yıl içinde sadece yüzde 3-4 artabileceğini kaydetti.Dünyanın en büyük üreticisi olan Endonezya’nın iç pazar talebi nedeniyle ihracatı kısıtladığı belirtilen açıklamada bu durumun ikinci en büyük üretici olan Malezya stoklarını da azaltacağına dikkat çekildi.‘Ukrayna'daki kriz çözülmedikçe fiyatlarda düşüş görmemiz zor’Fry, Endonezya üretimindeki artışın da Malezya’nın oranlarına yakın gerçekleşerek beklentilerin altına kalabileceğini söylerken palm yağı üretimindeki artışın küresel piyasalarda oluşan ayçiçek yağı açığını kapatmaya yetmeyeceğine vurgu yaptı.Artan petrol fiyatlarının da sebze yağında yaşanan mükemmel fırtınaya destek verdiğini belirten tecrübeli analist, “Eğer Ukrayna'daki kriz çözülmezse, fiyatlardaki risk priminde düşüş görülmesi zor gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220306/internette-36-ay-taksitle-aycicek-yagi-satisi-1054473576.html
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ayçiçek yağı, fiyat, palmiye yağı, ukrayna krizi
Küresel şirketten yemeklik yağ uyarısı: Fiyatlar yüksek kalacak
14:30 07.03.2022 (güncellendi: 14:34 07.03.2022) Abone ol
Tarım emtiası konusunda uzmanlaşmış küresel danışmanlık şirketi LMC International'a göre Ukrayna'daki kriz çözülmedikçe yemeklik yağ fiyatları artmaya devam edecek.
Türkiye'de olduğu gibi küresel düzeyde de yemeklik yağ konusunda ciddi bir kriz yaşanıyor.
LMC International Yönetim Kurulu Başkanı James Fry’a göre Ukrayna'daki kriz çözülmedikçe yemeklik yağ fiyatları önümüzdeki aylarda yüksek kalmaya devam edecek.
“Fiyatların yönünü aşağı çevirmeden önce daha da yükselmesi muhtemel” diyen Fry, “Petroldeki sıkılaşma ve ayçiçek yağı arzındaki oluşan kaybın yanında bu boşluğu dolduracak bir alternatifin yokluğu piyasanın bir iki ay önce kimsenin öngörmediği şekilde sıkılaşacağına işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu.
Bloomberg HT'nin haberine göre sebze yağında yaşanacak gerçek zorluğun önümüzdeki 6 ay içinde yaşanacağını belirten Fry, kanola yağı üretiminin Kanada’da yaşanan sorunlar nedeniyle düştüğünü, soya yağında bir artış görülmediğini ve palm yağının ise düşük üretim sezonunda olduğuna dikkat çekerek Malezya’daki palm yağı üretiminin bu yıl içinde sadece yüzde 3-4 artabileceğini kaydetti.
Dünyanın en büyük üreticisi olan Endonezya’nın iç pazar talebi nedeniyle ihracatı kısıtladığı belirtilen açıklamada bu durumun ikinci en büyük üretici olan Malezya stoklarını da azaltacağına dikkat çekildi.
‘Ukrayna'daki kriz çözülmedikçe fiyatlarda düşüş görmemiz zor’
Fry, Endonezya üretimindeki artışın da Malezya’nın oranlarına yakın gerçekleşerek beklentilerin altına kalabileceğini söylerken palm yağı üretimindeki artışın küresel piyasalarda oluşan ayçiçek yağı açığını kapatmaya yetmeyeceğine vurgu yaptı.
Artan petrol fiyatlarının da sebze yağında yaşanan mükemmel fırtınaya destek verdiğini belirten tecrübeli analist, “Eğer Ukrayna'daki kriz çözülmezse, fiyatlardaki risk priminde düşüş görülmesi zor gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.