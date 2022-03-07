https://tr.sputniknews.com/20220307/putin-avrupayi-ukraynada-insan-hayatlarinin-kurtarilmasina-gercek-katki-sunmaya-cagirdi-1054498276.html

Putin, Avrupa'yı Ukrayna'da insan hayatlarının kurtarılmasına gerçek katkı sunmaya çağırdı

Putin, Avrupa'yı Ukrayna'da insan hayatlarının kurtarılmasına gerçek katkı sunmaya çağırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'yı Kiev'in beşeri hukuka saygı göstermesini sağlamaya ve Ukrayna'da insan hayatlarının kurtarılmasına gerçek katkı... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T16:11+0300

2022-03-07T16:11+0300

2022-03-07T16:11+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

vladimir putin

ab

donbass

charles michel

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Kremlin'in açıklamasına göre Putin, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le telefon görüşmesi yaptı. Michel'e Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin halkın insani koridorlardan tahliyesi için birkaç kez sessizlik rejimi ilan ettiğini ancak Ukraynalı aşırı milliyetçilerin sivillere şiddet uygulayarak ve çeşitli provokasyonlara başvurarak bunu engellediğini anlatan Putin, AB'yi insan hayatlarının kurtarılmasına gerçek katkı sunmaya, Kiev yönetimine baskı yapmaya ve onu beşeri hukuka uyması için zorlamaya çağırdı. Rusya'nın Donbass'taki cumhuriyetleri korumaya yönelik özel askeri harekat konusundaki tutumunu detaylı olarak anlatan Putin, Rus ordusunun sivillerin canlarının korunması için elinden gelen her şeyi yaptığını, ana tehdidin teröristlerin taktiğini kullanarak sivillerin arkasına sığınan aşırı milliyetçiler tarafından oluşturulduğunun altını çizdi. Putin, Rusya'nın bilinen taleplerini bir kez daha vurgulayarak Ukraynalı temsilcilerle yapılan müzakerelerin gidişatına ilişkin görüşlerini de Michel'le paylaştı.

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rusya, ukrayna, vladimir putin, ab, donbass, charles michel