https://tr.sputniknews.com/20220307/putin-avrupayi-ukraynada-insan-hayatlarinin-kurtarilmasina-gercek-katki-sunmaya-cagirdi-1054498276.html
Putin, Avrupa'yı Ukrayna'da insan hayatlarının kurtarılmasına gerçek katkı sunmaya çağırdı
Putin, Avrupa'yı Ukrayna'da insan hayatlarının kurtarılmasına gerçek katkı sunmaya çağırdı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'yı Kiev'in beşeri hukuka saygı göstermesini sağlamaya ve Ukrayna'da insan hayatlarının kurtarılmasına gerçek katkı... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T16:11+0300
2022-03-07T16:11+0300
2022-03-07T16:11+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vladimir putin
ab
donbass
charles michel
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Kremlin'in açıklamasına göre Putin, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le telefon görüşmesi yaptı. Michel'e Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin halkın insani koridorlardan tahliyesi için birkaç kez sessizlik rejimi ilan ettiğini ancak Ukraynalı aşırı milliyetçilerin sivillere şiddet uygulayarak ve çeşitli provokasyonlara başvurarak bunu engellediğini anlatan Putin, AB'yi insan hayatlarının kurtarılmasına gerçek katkı sunmaya, Kiev yönetimine baskı yapmaya ve onu beşeri hukuka uyması için zorlamaya çağırdı. Rusya'nın Donbass'taki cumhuriyetleri korumaya yönelik özel askeri harekat konusundaki tutumunu detaylı olarak anlatan Putin, Rus ordusunun sivillerin canlarının korunması için elinden gelen her şeyi yaptığını, ana tehdidin teröristlerin taktiğini kullanarak sivillerin arkasına sığınan aşırı milliyetçiler tarafından oluşturulduğunun altını çizdi. Putin, Rusya'nın bilinen taleplerini bir kez daha vurgulayarak Ukraynalı temsilcilerle yapılan müzakerelerin gidişatına ilişkin görüşlerini de Michel'le paylaştı.
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Putin, Avrupa'yı Ukrayna'da insan hayatlarının kurtarılmasına gerçek katkı sunmaya çağırdı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'yı Kiev'in beşeri hukuka saygı göstermesini sağlamaya ve Ukrayna'da insan hayatlarının kurtarılmasına gerçek katkı sunmaya davet etti.
Kremlin'in açıklamasına göre Putin, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le telefon görüşmesi yaptı.
Michel'e Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin halkın insani koridorlardan tahliyesi için birkaç kez sessizlik rejimi ilan ettiğini ancak Ukraynalı aşırı milliyetçilerin sivillere şiddet uygulayarak ve çeşitli provokasyonlara başvurarak bunu engellediğini anlatan Putin, AB'yi insan hayatlarının kurtarılmasına gerçek katkı sunmaya, Kiev yönetimine baskı yapmaya ve onu beşeri hukuka uyması için zorlamaya çağırdı.
Rusya'nın Donbass'taki cumhuriyetleri korumaya yönelik özel askeri harekat konusundaki tutumunu detaylı olarak anlatan Putin, Rus ordusunun sivillerin canlarının korunması için elinden gelen her şeyi yaptığını, ana tehdidin teröristlerin taktiğini kullanarak sivillerin arkasına sığınan aşırı milliyetçiler tarafından oluşturulduğunun altını çizdi.
Putin, Rusya'nın bilinen taleplerini bir kez daha vurgulayarak Ukraynalı temsilcilerle yapılan müzakerelerin gidişatına ilişkin görüşlerini de Michel'le paylaştı.