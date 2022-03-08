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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yürüyüşe izin verilmedi, Taksim’e çıkan sokaklara barikatlar kuruldu
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yürüyüşe izin verilmedi, Taksim’e çıkan sokaklara barikatlar kuruldu
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim çevresinde toplanan kadınların yürüyüşüne izin verilmedi. Beyoğlu ve çevresindeki Taksim'e çıkan tüm ara... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
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istanbul
8 mart dünya kadınlar günü
yürüyüş
cihangir
haberler
feminist gece yürüyüşü
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın örgütleri tarafından ‘Feminist Gece Yürüyüşü’ çağrısı yapıldı. Beyoğlu Sıraselviler sokaklarında toplanan yüzlerce kadın, çağrının yapıldığı Sıraselviler Caddesi’ne doğru yürümeye başladı. Meydana çıkmak isteyen kadınlara polis, izin vermedi.Cihangir'de toplanan kalabalık, sloganlar attı. Barikatı geçmek isteyen kadınlara polis, biber gazıyla müdahalede bulundu.Kadınların toplandığı bir diğer alan da Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi'ydi. Burada toplanan kadınlar, düdük çalarak, havaya zıplayarak eylemde bulundu.İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Taksim Meydanı’na çıkan metro ve füniküler seferlerinin saat 13.00 itibariyle iptal edildiği duyuruldu. Valilik Beyoğlu’nda toplantı, yürüyüş, basın açıklaması yapılmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. Valilik açıklamasında “Daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergâhlarda, yasal çerçevedeki etkinlikler düzenlenebilecektir“ denildi.
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istanbul, 8 mart dünya kadınlar günü, yürüyüş, cihangir, haberler, feminist gece yürüyüşü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yürüyüşe izin verilmedi, Taksim’e çıkan sokaklara barikatlar kuruldu

19:04 08.03.2022 (güncellendi: 20:40 08.03.2022)
© Sputnik / Onur ÖzovalıCihangir'de toplanan kalabalık, sloganlar attı.
Cihangir'de toplanan kalabalık, sloganlar attı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© Sputnik / Onur Özovalı
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim çevresinde toplanan kadınların yürüyüşüne izin verilmedi. Beyoğlu ve çevresindeki Taksim'e çıkan tüm ara sokaklar polis barikatlarıyla kapatıldı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın örgütleri tarafından ‘Feminist Gece Yürüyüşü’ çağrısı yapıldı.
Beyoğlu Sıraselviler sokaklarında toplanan yüzlerce kadın, çağrının yapıldığı Sıraselviler Caddesi’ne doğru yürümeye başladı. Meydana çıkmak isteyen kadınlara polis, izin vermedi.
Cihangir'de toplanan kalabalık, sloganlar attı.
Barikatı geçmek isteyen kadınlara polis, biber gazıyla müdahalede bulundu.
© Sputnik / Onur ÖzovalıCihangir'de toplanan kalabalık, sloganlar attı.
Cihangir'de toplanan kalabalık, sloganlar attı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
Cihangir'de toplanan kalabalık, sloganlar attı.
© Sputnik / Onur Özovalı
Kadınların toplandığı bir diğer alan da Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi'ydi. Burada toplanan kadınlar, düdük çalarak, havaya zıplayarak eylemde bulundu.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Taksim Meydanı’na çıkan metro ve füniküler seferlerinin saat 13.00 itibariyle iptal edildiği duyuruldu.
Valilik Beyoğlu’nda toplantı, yürüyüş, basın açıklaması yapılmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti.
© Sputnik / Onur Özovalı8 Mart
8 Mart - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
8 Mart
© Sputnik / Onur Özovalı
Valilik açıklamasında “Daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergâhlarda, yasal çerçevedeki etkinlikler düzenlenebilecektir“ denildi.
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