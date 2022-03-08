https://tr.sputniknews.com/20220308/8-mart-dunya-kadinlar-gununde-taksime-cikan-tum-ara-sokaklara-barikatlar-kuruldu-1054538121.html

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yürüyüşe izin verilmedi, Taksim’e çıkan sokaklara barikatlar kuruldu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yürüyüşe izin verilmedi, Taksim’e çıkan sokaklara barikatlar kuruldu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim çevresinde toplanan kadınların yürüyüşüne izin verilmedi. Beyoğlu ve çevresindeki Taksim'e çıkan tüm ara... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T19:04+0300

2022-03-08T19:04+0300

2022-03-08T20:40+0300

türkiye

istanbul

8 mart dünya kadınlar günü

yürüyüş

cihangir

haberler

feminist gece yürüyüşü

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın örgütleri tarafından ‘Feminist Gece Yürüyüşü’ çağrısı yapıldı. Beyoğlu Sıraselviler sokaklarında toplanan yüzlerce kadın, çağrının yapıldığı Sıraselviler Caddesi’ne doğru yürümeye başladı. Meydana çıkmak isteyen kadınlara polis, izin vermedi.Cihangir'de toplanan kalabalık, sloganlar attı. Barikatı geçmek isteyen kadınlara polis, biber gazıyla müdahalede bulundu.Kadınların toplandığı bir diğer alan da Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi'ydi. Burada toplanan kadınlar, düdük çalarak, havaya zıplayarak eylemde bulundu.İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Taksim Meydanı’na çıkan metro ve füniküler seferlerinin saat 13.00 itibariyle iptal edildiği duyuruldu. Valilik Beyoğlu’nda toplantı, yürüyüş, basın açıklaması yapılmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. Valilik açıklamasında “Daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergâhlarda, yasal çerçevedeki etkinlikler düzenlenebilecektir“ denildi.

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istanbul, 8 mart dünya kadınlar günü, yürüyüş, cihangir, haberler, feminist gece yürüyüşü