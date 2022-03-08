8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yürüyüşe izin verilmedi, Taksim’e çıkan sokaklara barikatlar kuruldu
19:04 08.03.2022 (güncellendi: 20:40 08.03.2022)
© Sputnik / Onur ÖzovalıCihangir'de toplanan kalabalık, sloganlar attı.
© Sputnik / Onur Özovalı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim çevresinde toplanan kadınların yürüyüşüne izin verilmedi. Beyoğlu ve çevresindeki Taksim'e çıkan tüm ara sokaklar polis barikatlarıyla kapatıldı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın örgütleri tarafından ‘Feminist Gece Yürüyüşü’ çağrısı yapıldı.
Beyoğlu Sıraselviler sokaklarında toplanan yüzlerce kadın, çağrının yapıldığı Sıraselviler Caddesi’ne doğru yürümeye başladı. Meydana çıkmak isteyen kadınlara polis, izin vermedi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yürüyüşe izin verilmedi, Taksim’e çıkan sokaklara barikatlar kurulduhttps://t.co/MZH8Xc7xc6 pic.twitter.com/JzqqqNpUAL— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 8, 2022
Cihangir'de toplanan kalabalık, sloganlar attı.
Cihangir'de barikatı geçmek isteyen kadınlara, gazlı müdahalede bulunulduhttps://t.co/MZH8Xc7xc6 pic.twitter.com/copKMJ4DO3— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 8, 2022
Barikatı geçmek isteyen kadınlara polis, biber gazıyla müdahalede bulundu.
© Sputnik / Onur ÖzovalıCihangir'de toplanan kalabalık, sloganlar attı.
Cihangir'de toplanan kalabalık, sloganlar attı.
© Sputnik / Onur Özovalı
Kadınların toplandığı bir diğer alan da Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi'ydi. Burada toplanan kadınlar, düdük çalarak, havaya zıplayarak eylemde bulundu.
Cihangir'deki basın açıklamasının ardından kadınlar, 'Feminist İsyan' pankartı açtıhttps://t.co/MZH8Xcp83E pic.twitter.com/A7YaxEkXIC— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 8, 2022
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Taksim Meydanı’na çıkan metro ve füniküler seferlerinin saat 13.00 itibariyle iptal edildiği duyuruldu.
Valilik Beyoğlu’nda toplantı, yürüyüş, basın açıklaması yapılmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti.
© Sputnik / Onur Özovalı8 Mart
8 Mart
© Sputnik / Onur Özovalı
Valilik açıklamasında “Daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergâhlarda, yasal çerçevedeki etkinlikler düzenlenebilecektir“ denildi.
Taksim'e çıkışları izin verilmeyen kadınlar, Cihangir'de toplanıp sloganlar attıhttps://t.co/MZH8Xc7xc6 pic.twitter.com/iFbuyR7stk— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 8, 2022