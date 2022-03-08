https://tr.sputniknews.com/20220308/8-mart-kadinlar-gununu-zirvede-kutlamak-icin-agri-dagina-tirmaniyorlar-1054511287.html

8 Mart Kadınlar Günü'nü zirvede kutlamak için Ağrı Dağı'na tırmanıyorlar

8 Mart Kadınlar Günü'nü zirvede kutlamak için Ağrı Dağı'na tırmanıyorlar

Ağrı Dağı Kış Tırmanışı'na katılan kadın dağcılar Nesrin Çamlıdereli ve Svetlana Güler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T02:39+0300

2022-03-08T02:39+0300

2022-03-08T02:39+0300

türkiye

8 mart dünya kadınlar günü

kadın

dağcılık

ağrı dağı

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Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun 2022 faaliyet programında yer alan Ağrı Dağı Kış Tırmanışı devam ediyor. Çevirme mezrasından yola çıkan ve önceki gün 3 bin 200 metredeki kampa ulaşan 27 dağcı arasında bulunan Azerbaycanlı Feride Babayeva, yorgunluk belirtileri üzerine rehber eşliğinde Doğubayazıt'a geri döndü.Kalan dağcılar, bugün sabah saatlerinde 4 bin 200 metredeki bir başka kampa doğru yeniden yürüyüşe geçti. Zirve yolculuğunda erkeklerle birlikte yürüyen Nesrin Çamlıdereli ve Svatlana Güler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 5 bin 137 metre ile Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesinde pankart açarak kutlamayı planlıyor.‘Kadın dağcılarımızı daha çok aramızda görmek istiyoruz'Kadınların hayatın her alanında yer alabileceğini belirten Nesrin Çamlıdereli, “Ankara’dan geliyorum. Zirve denemesi için buradayız. Hedefimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü zirvede kutlamak. İnşallah hava koşulları bize imkan verirse 8 Mart’ı zirvede, Türkiye’nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metrede geçireceğiz. Kadın dağcılarımızı daha çok aramızda görmek istiyoruz. Kadınların bu anlamda eksik görülmemesi, erkekle eşit görülmesi, onlara da daha fazla imkan sunulması en büyük temennimiz" diye konuştu.‘Başarana kadar devam edeceğim'Geçen yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Ağrı Dağı’nın zirvesinde geçirmek için geldiklerini ancak hava koşulları nedeni ile geri döndüklerini ifade eden Özbekistan uyruklu dağcı Svatlana Güler, “Ağrı’ya daha önce 4 defa geldim. Geçen yıl kışın yine 8 Mart’ı zirvede geçirmek için geldik. Ancak hava koşulları izin vermedi. Bu yıl yine geldik. İnşallah bu sefer başaracağız. Olmazsa bir sonraki yıl tekrar geleceğim. Başarana kadar devam edeceğim" dedi.Yorgunluk belirtileri sebebi ile 3 bin 200 metredeki kamp alanından geri dönmek zorunda kalan Azerbaycanlı dağcı Feride Babayeva, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Azerbaycan Bakü'den geldiğini belirten Babayeva, kadınların gücü adına zirveye ulaşmak istediğini ancak rahatsızlığı sebebiyle geri döndüğünü söyledi.

türkiye

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8 mart dünya kadınlar günü, kadın, dağcılık, ağrı dağı