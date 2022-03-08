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CHP il başkan yardımcısı, rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı
CHP il başkan yardımcısı, rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Kırklareli’nde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş gözaltına alındı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kırklareli
ilçe başkanı
gözaltı
rüşvet
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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında Vize ilçesine bağlı Kıyıköy’ün Belediye Başkanı Ender Sevinç ve T.Ö. isimli şahıs rüşvet suçundan geçen yıl tutuklanmıştı.KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi, CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş'ın rüşvete aracılık suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220102/chp-izmir-il-binasina-gamali-hac-cizildi-1052332319.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kırklareli, ilçe başkanı, gözaltı, rüşvet

CHP il başkan yardımcısı, rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı

11:00 08.03.2022
© İHACHP il başkan yardımcısı, rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı
CHP il başkan yardımcısı, rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© İHA
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Kırklareli’nde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş gözaltına alındı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında Vize ilçesine bağlı Kıyıköy’ün Belediye Başkanı Ender Sevinç ve T.Ö. isimli şahıs rüşvet suçundan geçen yıl tutuklanmıştı.
KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi, CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş'ın rüşvete aracılık suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
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