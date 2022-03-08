https://tr.sputniknews.com/20220308/eskisehirli-belediye-adimiz-odunpazari-ama-kadin-erkek-esitligine-inanmayacak-kadar-odun-degiliz-1054533882.html
Eskişehirli belediye: Adımız Odunpazarı ama kadın erkek eşitliğine inanmayacak kadar odun değiliz
Eskişehirli belediye: Adımız Odunpazarı ama kadın erkek eşitliğine inanmayacak kadar odun değiliz
Odunpazarı Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hazırladığı afiş nedeniyle alkış topladı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T16:51+0300
2022-03-08T16:51+0300
2022-03-08T16:57+0300
8 mart dünya kadınlar günü
yaşam
eskişehir
odunpazarı
afiş
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Kadınlar Günü nedeniyle farkındalık yaratmak isteyen belediyeler ve kurumlar birbirinden çeşitli mesajlar veriyor. Ancak Eskişehir'deki Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan afiş, güne damga vurdu.Odunpazarı Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli yerlerine asılan afişte, "Adımız Odunpazarı ama kadın erkek eşitliğine inanmayacak kadar odun değiliz. Odunpazarı'nda kadının toplum içerisindeki yeri hep eşit ve önemli kalacak. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220308/kapadokyada-sicak-hava-balonlari-8-mart-dunya-kadinlar-gunu-icin-havalandi-1054520144.html
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8 mart dünya kadınlar günü, eskişehir, odunpazarı, afiş
Eskişehirli belediye: Adımız Odunpazarı ama kadın erkek eşitliğine inanmayacak kadar odun değiliz
16:51 08.03.2022 (güncellendi: 16:57 08.03.2022) Abone ol
Odunpazarı Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hazırladığı afiş nedeniyle alkış topladı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.
Kadınlar Günü nedeniyle farkındalık yaratmak isteyen belediyeler ve kurumlar birbirinden çeşitli mesajlar veriyor. Ancak Eskişehir'deki Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan afiş, güne damga vurdu.
Odunpazarı Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli yerlerine asılan afişte, "Adımız Odunpazarı ama kadın erkek eşitliğine inanmayacak kadar odun değiliz. Odunpazarı'nda kadının toplum içerisindeki yeri hep eşit ve önemli kalacak. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun" denildi.