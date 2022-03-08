https://tr.sputniknews.com/20220308/eskisehirli-belediye-adimiz-odunpazari-ama-kadin-erkek-esitligine-inanmayacak-kadar-odun-degiliz-1054533882.html

Eskişehirli belediye: Adımız Odunpazarı ama kadın erkek eşitliğine inanmayacak kadar odun değiliz

Eskişehirli belediye: Adımız Odunpazarı ama kadın erkek eşitliğine inanmayacak kadar odun değiliz

Odunpazarı Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hazırladığı afiş nedeniyle alkış topladı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T16:51+0300

2022-03-08T16:51+0300

2022-03-08T16:57+0300

8 mart dünya kadınlar günü

yaşam

eskişehir

odunpazarı

afiş

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Kadınlar Günü nedeniyle farkındalık yaratmak isteyen belediyeler ve kurumlar birbirinden çeşitli mesajlar veriyor. Ancak Eskişehir'deki Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan afiş, güne damga vurdu.Odunpazarı Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli yerlerine asılan afişte, "Adımız Odunpazarı ama kadın erkek eşitliğine inanmayacak kadar odun değiliz. Odunpazarı'nda kadının toplum içerisindeki yeri hep eşit ve önemli kalacak. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220308/kapadokyada-sicak-hava-balonlari-8-mart-dunya-kadinlar-gunu-icin-havalandi-1054520144.html

eskişehir

odunpazarı

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8 mart dünya kadınlar günü, eskişehir, odunpazarı, afiş