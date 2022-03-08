https://tr.sputniknews.com/20220308/hilal-kaplan-manipulasyon-olmasa-fiyatlar-zamlanmayacak-ucuzlayacakti-1054514273.html

Hilal Kaplan: Manipülasyon olmasa fiyatlar zamlanmayacak, ucuzlayacaktı

Hilal Kaplan: Manipülasyon olmasa fiyatlar zamlanmayacak, ucuzlayacaktı

Sabah yazarı Hilal Kaplan, ayçiçek yağı fiyatlarının manipülasyon nedeniyle arttığını öne sürerek, "Halbuki bu manipülasyon olmasa fiyatlar zamlanmayacak... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T08:58+0300

2022-03-08T08:58+0300

2022-03-08T08:58+0300

türkiye

ayçiçek yağı

fiyat

zam

hilal kaplan

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Kaplan, ayçiçek yağı fiyatlarına ilişkin tartışmaları kaleme aldığı yazısında, 4 Mart Cuma günü Resmi Gazete'de yayınlanan kararla ayçiçeği yağı dahil tüm bitkisel yağlara uygulanan gümrük vergisinin sıfırlanmasının ardından manipülasyonların başladığını söyledi. "Önce TGRT'de sonra FOX TV'de yayınlanan "45 günlük ayçiçeği yağımız kaldı", "Ayçiçeği yağınızı idareli kullanın" diyen KJ'ler ve başlıklarla manipülasyon başladı. Bitkisel Yağ ve Sanayicileri Derneği Başkanı'nın da FOX yayınına katılarak ateşe körükle gittiğini not düşelim" diyen Kaplan, daha sonra manipülasyonun sosyal medyada devam ettiğini savundu. Kaplan, "Sonra sosyal medya devreye girdi. Troller, "Ayçiçeği yağı alın, stoklayın" çağrıları yaptı. Ve sonuç alındı. Marketlerde adeta ayçiçeği yağı yağması başladı. Raf fiyatının kasada % 40-% 50 arası zamlı olduğu görüldü. Buna rağmen beşer onar ayçiçeği yağları vatandaş tarafından alındı" dedi. Bu manipülasyonlar olmasa fiyatların artmayacağını hatta düşeceğini öne süren Kaplan, şu ifadeleri kullandı: "Halbuki bu manipülasyon olmasa fiyatlar zamlanmayacak, bilakis gümrük vergisi düştüğü için ucuzlayacaktı. Ancak şimdi her yerde ayçiçeği yağı fiyatları zamlandı bile...Manipülasyona kapılan vatandaşlarımız sayesinde kendi elimizle ayçiçeği yağının düşmesi gereken fiyatını artırmış, kendi kendimizi zarara sokmuş olduk. İlk andan itibaren Ticaret Bakanlığı konuya müdahale eder, doğrusunu anlatır diye bekledim ama olmadı. Tarım Bakanlığı da ertesi günü stokların yetmeyeceği haberlerini yalanladı, ayçiçeği üretimimizin bir yılda % 17 arttığına işaret etti ama maalesef atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmişti. Hazine Bakanlığı da operasyon çekenlere operasyon çekileceği sözünü verdi.Bakalım bu kez mevzubahis manipülasyonla alakalı devlet kurumları dişe dokunur bir yaptırım uygulayacaklar mı?.."

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ayçiçek yağı, fiyat, zam, hilal kaplan