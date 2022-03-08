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https://tr.sputniknews.com/20220308/iran-basini-israilin-dunku-suriye-saldirisinda-devrim-muhafizlarindan-2-komutan-oldu-1054546003.html
İran basını: İsrail'in dünkü Suriye saldırısında Devrim Muhafızlarından 2 komutan öldü
İran basını: İsrail'in dünkü Suriye saldırısında Devrim Muhafızlarından 2 komutan öldü
İsrail'in dün Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı noktalara düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızlarından 2 komutanın öldüğü bildirildi. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T23:40+0300
2022-03-08T23:40+0300
dünya
suriye
iran
devrim muhafızları ordusu
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İran medyasına göre, İsrail'in dünkü Şam saldırısında İran Devrim Muhafızları komutanlarından Albay Murtaza Saidnejad ve Albay İhsan Kerbelayipur hayatını kaybetti.Suriye devlet haber ajansı SANA, dün, Lübnan'ın başkenti Beyrut’un güney yönünden Şam çevresindeki askerlere ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.Suriye hükümeti, İsrail'in 23 Şubat'ta Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline, 17 Şubat'ta da Şam'a saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
suriye
iran
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suriye, iran, devrim muhafızları ordusu

İran basını: İsrail'in dünkü Suriye saldırısında Devrim Muhafızlarından 2 komutan öldü

23:40 08.03.2022
© REUTERS / Lisi Niesnerİran - bayrak - İran bayrağı
İran - bayrak - İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Lisi Niesner
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İsrail'in dün Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı noktalara düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızlarından 2 komutanın öldüğü bildirildi.
İran medyasına göre, İsrail'in dünkü Şam saldırısında İran Devrim Muhafızları komutanlarından Albay Murtaza Saidnejad ve Albay İhsan Kerbelayipur hayatını kaybetti.
Suriye devlet haber ajansı SANA, dün, Lübnan'ın başkenti Beyrut’un güney yönünden Şam çevresindeki askerlere ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Suriye hükümeti, İsrail'in 23 Şubat'ta Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline, 17 Şubat'ta da Şam'a saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
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