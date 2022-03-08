https://tr.sputniknews.com/20220308/istanbul-ve-ankara-valiliklerinden-hava-durumu-uyarisi-1054513674.html

İstanbul ve Ankara valiliklerinden hava durumu uyarısı

İstanbul ve Ankara valiliklerinden hava durumu uyarısı

İstanbul ve Ankara valilikleri çarşamba ve perşembe günleri kar yağışı beklendiğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu. 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T07:32+0300

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hava durumu

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İstanbul’a yoğun kar yağışı geliyor. Kritik uyarı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan geldi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, “Kıymetli hemşehrilerim Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre İstanbul'da 9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur. Perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olalım” ifadelerini kullandı.Ankara Valiliğinden, Ankara’da yaşanması beklenen hava olaylarına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 08.03.2022 (Salı) gününden itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi ve haftanın ikinci yarısında gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 2 ilâ 3 derece dolayında olması beklenmektedir.Yağışların hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur, 09.03.2022 (Çarşamba) günü akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde hafta boyunca aralıklarla etkili olması beklendiğinden hava şartlarının getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları mağduriyetler yaşanmaması açısından önem arz etmektedir."

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