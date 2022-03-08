https://tr.sputniknews.com/20220308/nijeryada-silahli-saldirilar-26-olu-1054512478.html

Nijerya'da silahlı saldırılar: 26 ölü

Nijerya'da silahlı saldırılar: 26 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Taraba eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda en az 26 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T04:53+0300

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dünya

nijerya

silah

kabile

çatışma

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Ülke basınındaki haberlere göre, henüz kimliğini belirlenemeyen silahlı kişiler, Taraba eyaletine bağlı Tor-Damisa ve Donga bölgelerinde saldırı düzenledi.Saldırılarda en az 26 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.Öte yandan saldırının bölgede öldürülen bir çobanın intikamı için düzenlendiği öğrenildi.Motosiklet kullanımı yasaklanmıştıÜlkede, silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.Bölgede zaman zaman hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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nijerya, silah, kabile, çatışma