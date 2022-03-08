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https://tr.sputniknews.com/20220308/nijeryada-silahli-saldirilar-26-olu-1054512478.html
Nijerya'da silahlı saldırılar: 26 ölü
Nijerya'da silahlı saldırılar: 26 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Taraba eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda en az 26 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T04:53+0300
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dünya
nijerya
silah
kabile
çatışma
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Ülke basınındaki haberlere göre, henüz kimliğini belirlenemeyen silahlı kişiler, Taraba eyaletine bağlı Tor-Damisa ve Donga bölgelerinde saldırı düzenledi.Saldırılarda en az 26 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.Öte yandan saldırının bölgede öldürülen bir çobanın intikamı için düzenlendiği öğrenildi.Motosiklet kullanımı yasaklanmıştıÜlkede, silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.Bölgede zaman zaman hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
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nijerya, silah, kabile, çatışma

Nijerya'da silahlı saldırılar: 26 ölü

04:53 08.03.2022
© AANijerya
Nijerya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© AA
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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Taraba eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda en az 26 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Ülke basınındaki haberlere göre, henüz kimliğini belirlenemeyen silahlı kişiler, Taraba eyaletine bağlı Tor-Damisa ve Donga bölgelerinde saldırı düzenledi.
Saldırılarda en az 26 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Öte yandan saldırının bölgede öldürülen bir çobanın intikamı için düzenlendiği öğrenildi.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede, silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Bölgede zaman zaman hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
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