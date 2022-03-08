https://tr.sputniknews.com/20220308/otoyol-ve-koprulerde-hgs-donemi-31-martta-basliyor-1054524506.html

Otoyol ve köprülerde HGS dönemi 31 Mart'ta başlıyor

Otoyol ve köprülerde HGS dönemi 31 Mart'ta başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 31 Mart'ta Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) cihazlarının iptal edileceğini bildirerek, cihazların... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T13:10+0300

2022-03-08T13:10+0300

2022-03-08T13:10+0300

türkiye

hgs

hızlı geçiş sistemi (hgs)

ogs

otomatik geçiş sistemi (ogs)

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

karayolları genel müdürlüğü

geçiş

otoyol

köprü

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KGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'ta otoyol ve köprülerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) dönemi başlayacak.OGS kullanıcılarının, HGS etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımlara yer verilen açıklamaya göre, OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacak. İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılacak. Tüm geçişlerin ücretleri, HGS hesabından tahsil edilecek.OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek.İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade edilecek.OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere, varsa güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabına/kredi kartına iade edilecek.İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına/kredi kartlarına yapılacak.31 Mart'a kadar kapatılmamış OGS cihazları, bu tarihten sonra iptal edilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220216/ulastirma-bakanligi-yanitladi-ogs-depozitolari-ne-olacak-1053887151.html

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