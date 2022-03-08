https://tr.sputniknews.com/20220308/otoyol-ve-koprulerde-hgs-donemi-31-martta-basliyor-1054524506.html
Otoyol ve köprülerde HGS dönemi 31 Mart'ta başlıyor
Otoyol ve köprülerde HGS dönemi 31 Mart'ta başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 31 Mart'ta Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) cihazlarının iptal edileceğini bildirerek, cihazların... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T13:10+0300
2022-03-08T13:10+0300
2022-03-08T13:10+0300
türkiye
hgs
hızlı geçiş sistemi (hgs)
ogs
otomatik geçiş sistemi (ogs)
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
karayolları genel müdürlüğü
geçiş
otoyol
köprü
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KGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'ta otoyol ve köprülerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) dönemi başlayacak.OGS kullanıcılarının, HGS etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımlara yer verilen açıklamaya göre, OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacak. İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılacak. Tüm geçişlerin ücretleri, HGS hesabından tahsil edilecek.OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek.İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade edilecek.OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere, varsa güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabına/kredi kartına iade edilecek.İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına/kredi kartlarına yapılacak.31 Mart'a kadar kapatılmamış OGS cihazları, bu tarihten sonra iptal edilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220216/ulastirma-bakanligi-yanitladi-ogs-depozitolari-ne-olacak-1053887151.html
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hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs), ogs, otomatik geçiş sistemi (ogs), ulaştırma ve altyapı bakanlığı, karayolları genel müdürlüğü, geçiş, otoyol, köprü
Otoyol ve köprülerde HGS dönemi 31 Mart'ta başlıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 31 Mart'ta Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) cihazlarının iptal edileceğini bildirerek, cihazların değiştirilmesi konusunda izlenecek yolu paylaştı.
KGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'ta otoyol ve köprülerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) dönemi başlayacak.
OGS kullanıcılarının, HGS etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımlara yer verilen açıklamaya göre, OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacak. İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılacak. Tüm geçişlerin ücretleri, HGS hesabından tahsil edilecek.
OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek.
İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade edilecek.
OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere, varsa güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabına/kredi kartına iade edilecek.
İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına/kredi kartlarına yapılacak.
31 Mart'a kadar kapatılmamış OGS cihazları, bu tarihten sonra iptal edilecek.