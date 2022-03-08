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Rusya: Kuzey Kore'nin füze denemelerine geri dönmesinin sebebini anlayabiliyoruz
Rusya: Kuzey Kore'nin füze denemelerine geri dönmesinin sebebini anlayabiliyoruz
Rusya Dışişleri yetkilileri, Kuzey Kore’nin füze denemelerini yeniden sıklaştırma kararı almış olmasını anladıklarını belirtti. Rus yetkililer, Pyongyang’ın... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T15:49+0300
2022-03-08T16:44+0300
dünya
rusya
kuzey kore
abd
füze
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Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Pyotr İlyiçyov, Kuzey Kore’nin, daha önce füze denemelerine ara verdiğinde, karşılığında hiçbir şey almadığını; ABD’nin, roket denemelerinin durdurulması karşısında Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımların hafifletilmesini görüşmeye yanaşmadığını söyledi. “Aksine, ABD o dönemde Güney Kore ile askeri işbirliğini artırdı” diyen İlyiçyov, bu nedenle Kuzey Kore’nin füze denemelerine geri dönmesini anlayabildiklerini kaydetti. Kuzey Kore, yaklaşık bir buçuk sene sonra bu ocak ayında bir dizi roket denemesi gerçekleştirmişti, bunlardan birisi 2017’den beri denemesi yapılan en büyük roketti. Ülke, şubat ayında da denizde bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi.'Kuzey Kore'nin nükleer deneme sahasında inşaat faaliyeti tespit edildi' iddiası Öte yandan Maxar uydu görüntüleme şirketinin geçen hafta cuma günü elde ettiği görüntülerde, 2018'de kapatıldığı duyurulan ve bazı bölümleri havaya uçurulan Punggye-ri deneme sahasında henüz birkaç gün önce başlamış inşaat faaliyeti tespit edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220305/2022-basindan-bu-yana-dokuzuncu-kuzey-kore-balistik-fuze-denedi-1054447278.html
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rusya, kuzey kore, abd, füze

Rusya: Kuzey Kore'nin füze denemelerine geri dönmesinin sebebini anlayabiliyoruz

15:49 08.03.2022 (güncellendi: 16:44 08.03.2022)
© REUTERS / TORU HANAIKuzey Kore
Kuzey Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / TORU HANAI
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Rusya Dışişleri yetkilileri, Kuzey Kore’nin füze denemelerini yeniden sıklaştırma kararı almış olmasını anladıklarını belirtti. Rus yetkililer, Pyongyang’ın füze denemelerine ara verdiği dönemde, Washington’ın Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımların hafifletilmesini görüşmeye dahi yanaşmadığını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Pyotr İlyiçyov, Kuzey Kore’nin, daha önce füze denemelerine ara verdiğinde, karşılığında hiçbir şey almadığını; ABD’nin, roket denemelerinin durdurulması karşısında Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımların hafifletilmesini görüşmeye yanaşmadığını söyledi.
“Aksine, ABD o dönemde Güney Kore ile askeri işbirliğini artırdı” diyen İlyiçyov, bu nedenle Kuzey Kore’nin füze denemelerine geri dönmesini anlayabildiklerini kaydetti.
Kuzey Kore, yaklaşık bir buçuk sene sonra bu ocak ayında bir dizi roket denemesi gerçekleştirmişti, bunlardan birisi 2017’den beri denemesi yapılan en büyük roketti. Ülke, şubat ayında da denizde bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi.
balistik füze - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2022
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2022 başından bu yana dokuzuncu: Kuzey Kore balistik füze denedi
5 Mart, 07:23

'Kuzey Kore'nin nükleer deneme sahasında inşaat faaliyeti tespit edildi' iddiası

Öte yandan Maxar uydu görüntüleme şirketinin geçen hafta cuma günü elde ettiği görüntülerde, 2018'de kapatıldığı duyurulan ve bazı bölümleri havaya uçurulan Punggye-ri deneme sahasında henüz birkaç gün önce başlamış inşaat faaliyeti tespit edildi.
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