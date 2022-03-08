https://tr.sputniknews.com/20220308/rusya-kuzey-korenin-fuze-denemelerine-geri-donmesinin-sebebini-anlayabiliyoruz-1054531071.html

Rusya: Kuzey Kore'nin füze denemelerine geri dönmesinin sebebini anlayabiliyoruz

Rusya: Kuzey Kore'nin füze denemelerine geri dönmesinin sebebini anlayabiliyoruz

Rusya Dışişleri yetkilileri, Kuzey Kore’nin füze denemelerini yeniden sıklaştırma kararı almış olmasını anladıklarını belirtti. Rus yetkililer, Pyongyang’ın... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T15:49+0300

2022-03-08T15:49+0300

2022-03-08T16:44+0300

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füze

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Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Pyotr İlyiçyov, Kuzey Kore’nin, daha önce füze denemelerine ara verdiğinde, karşılığında hiçbir şey almadığını; ABD’nin, roket denemelerinin durdurulması karşısında Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımların hafifletilmesini görüşmeye yanaşmadığını söyledi. “Aksine, ABD o dönemde Güney Kore ile askeri işbirliğini artırdı” diyen İlyiçyov, bu nedenle Kuzey Kore’nin füze denemelerine geri dönmesini anlayabildiklerini kaydetti. Kuzey Kore, yaklaşık bir buçuk sene sonra bu ocak ayında bir dizi roket denemesi gerçekleştirmişti, bunlardan birisi 2017’den beri denemesi yapılan en büyük roketti. Ülke, şubat ayında da denizde bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi.'Kuzey Kore'nin nükleer deneme sahasında inşaat faaliyeti tespit edildi' iddiası Öte yandan Maxar uydu görüntüleme şirketinin geçen hafta cuma günü elde ettiği görüntülerde, 2018'de kapatıldığı duyurulan ve bazı bölümleri havaya uçurulan Punggye-ri deneme sahasında henüz birkaç gün önce başlamış inşaat faaliyeti tespit edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220305/2022-basindan-bu-yana-dokuzuncu-kuzey-kore-balistik-fuze-denedi-1054447278.html

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