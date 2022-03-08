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'Stokçuluk' ve 'fiyatları etkileme' suçlarının cezası artırılıyor
'Stokçuluk' ve 'fiyatları etkileme' suçlarının cezası artırılıyor
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla başlatılan çalışmaya göre, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 'stokçuluk' ve 'fiyatları etkileme' suçlarının cezaları... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T10:17+0300
2022-03-08T10:17+0300
türkiye
stokçuluk
ayçiçek yağı
adalet bakanlığı
bekir bozdağ
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
kanun
ceza
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Son günlerde yaşanan ayçiçeği yağındaki 'stokçuluk' tartışmalarının ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, TCK'nın 240'ıncı maddesinde düzenlenen 'stokçuluk' suçundaki cezalar artırılacak. 240'ıncı maddede düzenlenen 'Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' denilen cezalar, 1 yıldan 3 yıla kadar hapse çıkarılacak.237. maddeye de düzenlemeTCK'nın 237'nci maddesinde düzenlenen 'fiyatları etkileme' suçunun da cezası artırılacak. 237'nci maddede yer alan 'İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir' düzenlemesindeki cezalar artırılarak, bu suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis getirilecek.Öte yandan Bakan Bozdağ, dün katıldığı toplantıda, "Stokçulukla ilgili maddelerdeki yaptırımları ele alıp, yeniden düzenleyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.
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stokçuluk, ayçiçek yağı, adalet bakanlığı, bekir bozdağ, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, kanun, ceza

'Stokçuluk' ve 'fiyatları etkileme' suçlarının cezası artırılıyor

10:17 08.03.2022
© DHAStokçuluk - Ayçiçek Yağı - Denetim - Zabıta
Stokçuluk - Ayçiçek Yağı - Denetim - Zabıta - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© DHA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla başlatılan çalışmaya göre, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 'stokçuluk' ve 'fiyatları etkileme' suçlarının cezaları artırılacak.
Son günlerde yaşanan ayçiçeği yağındaki 'stokçuluk' tartışmalarının ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, TCK'nın 240'ıncı maddesinde düzenlenen 'stokçuluk' suçundaki cezalar artırılacak. 240'ıncı maddede düzenlenen 'Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' denilen cezalar, 1 yıldan 3 yıla kadar hapse çıkarılacak.

237. maddeye de düzenleme

TCK'nın 237'nci maddesinde düzenlenen 'fiyatları etkileme' suçunun da cezası artırılacak. 237'nci maddede yer alan 'İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir' düzenlemesindeki cezalar artırılarak, bu suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis getirilecek.
Öte yandan Bakan Bozdağ, dün katıldığı toplantıda, "Stokçulukla ilgili maddelerdeki yaptırımları ele alıp, yeniden düzenleyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.
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