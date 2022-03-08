https://tr.sputniknews.com/20220308/varlik-fonuna-uc-arazi-devredildi-1054515021.html
Varlık Fonu'na üç arazi devredildi
Varlık Fonu'na üç arazi devredildi
Balıkesir, Denizli ve İzmir'de üç arazi Türkiye Varlık Fonu'na devredildi 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T09:28+0300
2022-03-08T09:28+0300
2022-03-08T09:28+0300
ekonomi
türkiye
türkiye varlık fonu
arazi
resmi gazete
balıkesir
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Balıkesir/Ayvalık, Denizli ve İzmir'de toplam 123 bin 566 metrekare alana sahip üç arazi Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredildi.Devire ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Aynı kararla, 2017'de TVF'ye devredilen Antalya/Kemer-Çamyuva, Aydın/Kuşadası-Türkmen, Isparta/Merkez-Büyükhacılar'da toplam 133 bin 953 metrekare alana sahip üç arazinin de Hazine'ye devrine onay verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220301/resmi-gazete-faaliyet-sonrasi-rehabilite-sartiyla-zeytinlik-alanda-maden-calismasi-yurutulebilir-1054315419.html
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türkiye, türkiye varlık fonu, arazi, resmi gazete, balıkesir
Varlık Fonu'na üç arazi devredildi
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Balıkesir, Denizli ve İzmir'de üç arazi Türkiye Varlık Fonu'na devredildi
Balıkesir/Ayvalık, Denizli ve İzmir'de toplam 123 bin 566 metrekare alana sahip üç arazi Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredildi.
Devire ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aynı kararla, 2017'de TVF'ye devredilen Antalya/Kemer-Çamyuva, Aydın/Kuşadası-Türkmen, Isparta/Merkez-Büyükhacılar'da toplam 133 bin 953 metrekare alana sahip üç arazinin de Hazine'ye devrine onay verildi.