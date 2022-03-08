https://tr.sputniknews.com/20220308/varlik-fonuna-uc-arazi-devredildi-1054515021.html

Varlık Fonu'na üç arazi devredildi

Varlık Fonu'na üç arazi devredildi

Balıkesir, Denizli ve İzmir'de üç arazi Türkiye Varlık Fonu'na devredildi 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T09:28+0300

2022-03-08T09:28+0300

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ekonomi

türkiye

türkiye varlık fonu

arazi

resmi gazete

balıkesir

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Balıkesir/Ayvalık, Denizli ve İzmir'de toplam 123 bin 566 metrekare alana sahip üç arazi Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredildi.Devire ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Aynı kararla, 2017'de TVF'ye devredilen Antalya/Kemer-Çamyuva, Aydın/Kuşadası-Türkmen, Isparta/Merkez-Büyükhacılar'da toplam 133 bin 953 metrekare alana sahip üç arazinin de Hazine'ye devrine onay verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220301/resmi-gazete-faaliyet-sonrasi-rehabilite-sartiyla-zeytinlik-alanda-maden-calismasi-yurutulebilir-1054315419.html

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